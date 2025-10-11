Avec le forfait d’Ibrahima Konaté, Didier Deschamps a fait le choix d’appeler Benjamin Pavard en renfort. Une belle récompense après son bon début de saison avec l’OM !

Coup dur pour Didier Deschamps, mais opportunité pour Benjamin Pavard. Après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé face à l’Azerbaïdjan (3-0) vendredi soir et le forfait d’Ibrahima Konaté, touché à la cuisse, le sélectionneur des Bleus a décidé de faire appel au défenseur de l’Olympique de Marseille pour compléter son groupe.

Pavard, qui vit une début de saison solide avec l’OM, va donc rejoindre le rassemblement des Bleus pour le match décisif contre l’Islande, lundi soir à 20h45, et pourrait donc prendre part à la rencontre. Son expérience et sa polyvalence défensive seront des atouts précieux pour emmener les Bleus vers la Coupe du Monde 2026.

Pavard a l’occasion d’envoyer un message à Deschamps

Pour l’OM, c’est aussi une reconnaissance du travail de Pavard depuis son arrivée. Le défenseur central pourra mettre en avant sa régularité et sa capacité à évoluer dans plusieurs systèmes, pour essayer de faire passer un message fort à Deschamps, qui ne l’avait pas convoqué initialement dans sa liste.

Didier Deschamps pourra compter sur ce renfort inattendu mais bienvenu pour tenter de valider la qualification de la France pour la Coupe du Monde 2026 lors de ce déplacement en Islande. Pour Pavard, l’occasion est belle de briller et de confirmer sa place parmi les piliers de l’équipe nationale.