ASSE : rien ne va plus pour les Vertes !
Laurent Hess
11 octobre 2025
Les Amazones ont enregistré une 6e défaite en autant de matches, ce samedi…
L’ASSE est 2e de L2 mais sa section féminine vit un tout autre début de saison. Balayée à domicile le week-end dernier par l’OM (0-4), dans le choc des derniers, l’équipe de Sébastien Joseph, qui avait exprimé sa « honte », est lanterne rouge de D1 avec 4 défaites en 4 matches.
L’ASSE s’est inclinée à Thonon, formation de D2
Et ce samedi, les Stéphanoises comptaient sur leur second match de poule en Coupe de la Ligue féminine pour se relancer. Mais après un lourd revers à Nice (0-4), les Amazones se sont encore inclinées, à Thonon (2-3), autre formation de D2. Un nouveau revers qui porte le total des Vertes à 14 défaites lors de leurs 15 derniers matchs officiels !