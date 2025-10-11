Les Amazones ont enregistré une 6e défaite en autant de matches, ce samedi…

L’ASSE est 2e de L2 mais sa section féminine vit un tout autre début de saison. Balayée à domicile le week-end dernier par l’OM (0-4), dans le choc des derniers, l’équipe de Sébastien Joseph, qui avait exprimé sa « honte », est lanterne rouge de D1 avec 4 défaites en 4 matches.

L’ASSE s’est inclinée à Thonon, formation de D2

Et ce samedi, les Stéphanoises comptaient sur leur second match de poule en Coupe de la Ligue féminine pour se relancer. Mais après un lourd revers à Nice (0-4), les Amazones se sont encore inclinées, à Thonon (2-3), autre formation de D2. Un nouveau revers qui porte le total des Vertes à 14 défaites lors de leurs 15 derniers matchs officiels !