L’ancien attaquant des Verts Adrien Ponsard estime que l’ASSE est bien armée pour atteindre son objectif remontée immédiate. Il loue la qualité du Mercato opéré par Kilmer Sport Ventures cet été.

« Ce début de saison est prometteur. On est en L2 mais l’équipe est bien meilleure que celle de l’an dernier en L1. Avec ce budget, cet effectif, la qualité qu’on a, ce serait une faute professionnelle de ne pas remonter. Le Mercato a comblé pas mal de manques même si tout n’est pas encore parfait. On sent que dès que ça accélère, on est capable de faire la différence.

« Jaber n’a pas de rate »

Dans les buts, Larsonneur a bien démarré, il sort de beaux arrêts, il a déjà rapporté des points. Derrière, Lamba apporte plus de vitesse et de sérénité, il n’y a pas photo avec Abdelhamid et Batubinsika. Bernauer, je kiffe, il est bon partout et il a la grinta. C’est avec des gars comme lui que tu peux construire. A gauche, Annan, c’est un autre style que Pétrot, il va plus de l’avant, il percute, même s’il doit se canaliser. La déception, c’est Ferreira, je le trouve en dedans par rapport aux autres recrues. Mais on a une meilleure défense que l’an dernier, et le pilier, c’est Nadé. Il a été critiqué mais là, il est indiscutable, c’est un roc.

Au milieu, Moueffek apporte vraiment quand il est là, il est puissant, mais Jaber est vraiment une belle trouvaille. C’est bien le tracteur annoncé, il met le pied, il n’a pas de rate, il court partout. La belle surprise, c’est Miladinovic. On peut le considérer comme une recrue vu qu’on ne l’avait pas vu la saison passée. Il a du ballon. C’est un vrai bon joueur. Tardieu apporte son expérience mais je trouve qu’il joue quand même un peu trop et j’ai peur qu’on le crame, il n’a plus 20 ans.

« On va jouer Troyes, le Red Star et Pau, on peut faire le trou »

Et en attaque, on a vraiment de quoi faire. On a quatre ou cinq mecs capables de marquer. Boakye se révèle, Duffus a montré de belles choses contre Rodez. Cardona tarde un peu à lancer sa saison mais on le connait, il n’y a pas de doutes à avoir sur lui. Davitashvili, c’est un coup oui un coup non, il lui manque la régularité mais s’il l’avait, il ne serait plus ici. Il reste sur un doublé à Montpellier, il est capable de faire la « diff » à tout moment, il a des fulgurances qui font mal aux défenses. Et Stassin, on a bien fait de le garder. C’est un super buteur. Il a le sens du but, il marque, il passe… Quand il est revenu dans l’équipe, on a vu la différence tout de suite, à Clermont, et depuis il enchaîne. On a vraiment un gros effectif et il faudra faire de la place à N’Guessan quand il va revenir de la Coupe du monde, à Eymard aussi. C’est important de miser sur le vivier. Honnêtement, je ne vois pas qui pourrait nous empêcher de monter. La claque contre Guingamp a fait du bien, elle a remis les têtes à l’endroit, les joueurs ont vu qu’ils ne pouvaient pas se reposer sur leurs lauriers. Derrière on a mis un coup sur la tête à Montpellier en gagnant chez eux. Là, on va jouer Troyes, le Red Star et Pau, les trois équipes avec qui on est à la lutte. On peut faire le trou. Je pense qu’on va vivre une belle saison. »