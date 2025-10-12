Équipe de France : Zinedine Zidane a donné sa réponse pour entraîner les Bleus !
ASSE : un Vert buteur en sélection

ASSE : un Vert buteur en sélection
Laurent Hess
12 octobre 2025

Nadir El Jamali s’est illustré samedi avec l’équipe de France U19.

Plusieurs joueurs de l’ASSE sont sur le pont en cette trêve internationale et c’était le cas hier de Nadir El Jamali. Le milieu de terrain stéphanois était titulaire lors de la victoire de l’équipe de France U19 en Andalousie face à la Suisse (5-3) pour le premier tour de qualification à l’Euro 2026.

El Jamali buteur avec les U19

A Marbella, El Jamali a inscrit le 4e but des Bleuets, le Lyonnais Enzo Molebe se chargeant du 5e. Apparu à 5 reprises en Ligue 2 depuis le début de la saison, il confirme ses bonnes dispositions.

ASSE
#JEUNE

