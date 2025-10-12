L’ailier des Verts a peu joué lors de la défaite de la Géorgie hier en Espagne.

Décisif lors des deux derniers matches de la Géorgie en septembre, Zuriko Davitashvili n’a pas eu les faveurs de Willy Sagnol hier soir pour le match crucial des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 que les Géorgiens ont joué en Espagne. L’ancien défenseur stéphanois a aligné un 5-3-2 avec le duo Kvara-Mikautadze aux avant-postes. Davitashvili n’est entré en jeu qu’à la 69e minute et la Géorgie s’est inclinée à Elche (0-2).

La Coupe du monde s’éloigne pour Zuriko et la Géorgie

Si’Espagne a poursuivi son sans faute dans le groupe E avec trois victoires en autant de rencontres, sans encaisser le moindre but, la Géorgie a cédé sa deuxième place à la Turquie. Elle n’aura plus droit à l’erreur pour aller chercher sa qualification au Mondial.