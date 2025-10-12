L’attaquant de l’ASSE a de plus en plus de partisans en Belgique, où Rudi Garcia n’a pas fait appel à lui pour cette quinzaine internationale.

Lucas Stassin a de nouveau été appelé avec les Espoirs belges et cela suscite l’incompréhension en Belgique, surtout que les Diables Rouges restent sur un 0-0 contre la Macédoine du Nord, malgré 25 tirs effectués.

Vermant (Bruges) milite pour Stassin

Dans la Dernière Heure, Philippe Albert, l’ancien international, a de nouveau demandé à Rudi Garcia de sélectionner Lucas Stassin et Roméo Vermant, le jeune attaquant de Bruges. « À quoi ça sert de sélectionner Batshuayi si c’est pour ne pas le faire jouer dans un match fermé ? Il fallait la présence d’un vrai neuf en pointe, pas d’un faux! Désolé, mais je comprends encore moins l’absence de la sélection de Vermant et de Stassin. Avec une ligne d’attaque sans vrai attaquant, vous ne pouvez pas gagner un match. » Et Stassin a également été soutenu par… Vermant, dans les colonnes de DH Les Sports +. « Bien sûr, j’aurai préféré être avec les Diables Rouges, a glissé l’international Espoir. Je pense que tout le monde le veut. En tant que jeune, tu dois avoir des ambitions, et décrocher cette sélection en fait partie. Mais finalement, je m’étais donné peut-être 5% de chance d’y être. C’est vrai qu’il y a aussi certaines choses dans la presse ou des gens parlent de toi, alors tu espères une sélection. Mais je ne m’y attendais pas vraiment. Parce qu’il y a beaucoup de concurrence. D’ailleurs, Lucas Stassin aurait mérité d’être convoqué pour la première fois, comme moi. » Sympa.