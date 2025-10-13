La polémique enfle dans le sillage du vestiaire montpelliérain. Accusations de harcèlement psychologique, rumeurs de tensions internes : Wahbi Khazri n’a pas tardé à sortir du silence.

Une polémique secoue l’ancien vestiaire de Montpellier

Il y a quelques jours, la presse espagnole a lancé une véritable bombe en évoquant des actes de harcèlement subis par Akor Adams lors de son passage au Montpellier Hérault. Selon ces versions, certains joueurs auraient fait pression pour privilégier un concurrent à son poste. L’atmosphère du vestiaire, déjà réputée sulfureuse, semble alors éclater au grand jour, jetant une lumière crue sur la saison agitée du club. L’attaquant nigérian, transféré récemment au Séville FC, se retrouve au cœur de toutes les discussions.

Pourtant, nombreux se souviennent de l’excellent début d’Akor Adams à la Mosson. Son adaptation express avait frappé les esprits des suiveurs, comme en témoigne son parcours débutant en Ligue 1 sous les couleurs pailladines.

Khazri répond cash : « c’est hallucinant de dire ça »

Dans un échange sans filtre, Wahbi Khazri a tenu à clarifier sa vision face à la tempête médiatique. Direct, tranchant, il remet en question l’utilisation du mot “harcèlement” et s’étonne de la tournure prise par l’affaire.

“C’est hallucinant de dire ça et d’entendre harcèlement, c’est un mot qui est grave. Je ne sais pas ce qu’il a subi mais bon, le mec a joué tous les matchs et a été remplaçant peut-être trois fois, j’aurais bien aimé subir un harcèlement et jouer tous les matchs”, assène Khazri, non sans ironie.

L’ancien numéro 10 de la Paillade insiste : Akor Adams n’a jamais été isolé ou mal traité. “Quand il marquait, tout le monde lui courait dessus. Je lui souhaite tout le meilleur, j’ai rien contre ce mec-là. Mais c’est trop facile quand tout se passe mal de dire ça. Le mec a bien commencé, tout le monde était content, il a eu une période compliquée, et c’est dans ces périodes qu’on voit les grands joueurs.”

Quelles conséquences pour le groupe montpelliérain ?

Cette sortie cash vient poser un frein au déferlement de rumeurs, tout en rappelant la fragilité d’un vestiaire soumis à la pression permanente du haut niveau. Le terme “harcèlement”, employé à tort pour certains, a le pouvoir de fissurer durablement la cohésion interne. Pour Montpellier, il s’agit désormais de rebondir, de refermer cette parenthèse polémique et de reconstruire un climat de confiance autour de son effectif renouvelé.

À l’heure où chaque déclaration fait l’effet d’une déflagration, l’attitude de leaders comme Wahbi Khazri pose les bases d’une nécessaire remise à plat, pour l’image du club, mais aussi pour l’avenir de la Paillade, toujours sous tension après une saison tourmentée.