Lucas Stassin ne cache plus un potentiel transfert au mercato. Le Stade Rennais doit-il tout miser sur l’attaquant belge de l’ASSE) en janvier ? Le débat est lancé.

« UN GRAND OUI ! »

« Ce n’est pas qu’Esteban Lepaul ne fasse pas le travail depuis son arrivée au Stae Rennais cet été mais son entente avec Breel Embolo semble limitée au sein d’une équipe qui cherche toujours son style de jeu. Derrière cette doublette, en plus, les attaquants ne sont pas légion dans l’effectif rennais. Lucas Stassin pourrait offrir une palette plus large à Habib Beye, qui a réclamé son transfert pendant une bonne partie de l’été en tombant sur la radicalité des dirigeants de l’ASSE. Ces derniers seront-ils plus conciliants cet hiver ?

C’est la seule question à l’instant T mais on suggère à un club qui a des moyens quasi-illimités de retenter sa chance auprès de Kilmer Sports. Stassin, après des débuts poussifs en Ligue 2, a su trouver son rythme de croisière cette saison. Sa petite escapade avec les Espoirs belges a confirmé qu’il était un attaquant à part, déjà aguerri à la Ligue 1 la saison dernière. De plus, sa très forte envie de disputer la Coupe du Monde avec les Diables Rouges semble lui donner une motivation pour réussir n’importe où. Assurément l’un des gros coup du prochain mercato en France. »

Bastien AUBERT

« Ce serait se déjuger au bout de quatre mois »

« Au niveau du talent et de la motivation, rien à dire, Lucas Stassin a tout ce qu’il faut pour être l’attaquant du Stade Rennais. Mais quel message serait envoyé par le Stade Rennais s’il finalisait l’arrivée du Belge de Saint-Etienne en janvier ? Comment le vivraient Breel Embolo et Estéban Lepaul ? Et la cellule de recrutement ? Et Habib Beye ? Le SRFC souffre d’une instabilité chronique depuis trop longtemps, aussi bien au niveau de l’effectif que des dirigeants. Il est peut-être temps de se calmer, d’arrêter de jeter les millions par la fenêtre (car Stassin, ce sera au minimum 30 M€ !) et de donner le temps aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants de faire leurs preuves, non ?

Si, à la fin de la saison, Embolo et Lepaul n’ont pas réussi à s’intégrer, que leur association ne fonctionne toujours pas, alors oui, pourquoi pas acheter un nouvel attaquant. Mais là, le fonctionnement du Stade Rennais semble se calquer sur celui de l’Olympique de Marseille en matière de recrutement et ce n’est pas un compliment. Il y a trop de mouvements en permanence. L’alchimie n’a pas le temps de se faire que, déjà, de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur arrivent. Il est temps que le SRFC se calme et fasse preuve d’un peu de patience. Et tant pis si le très talentueux Lucas Stassin lui file sous le nez ! »

Raphaël NOUET