PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Mercato : le Stade Rennais doit-il tout miser sur Stassin (ASSE) cet hiver ?

Lucas Stassin (ASSE)
Bastien Aubert
13 octobre 2025

Lucas Stassin ne cache plus un potentiel transfert au mercato. Le Stade Rennais doit-il tout miser sur l’attaquant belge de l’ASSE) en janvier ? Le débat est lancé.

« UN GRAND OUI ! »

« Ce n’est pas qu’Esteban Lepaul ne fasse pas le travail depuis son arrivée au Stae Rennais cet été mais son entente avec Breel Embolo semble limitée au sein d’une équipe qui cherche toujours son style de jeu. Derrière cette doublette, en plus, les attaquants ne sont pas légion dans l’effectif rennais. Lucas Stassin pourrait offrir une palette plus large à Habib Beye, qui a réclamé son transfert pendant une bonne partie de l’été en tombant sur la radicalité des dirigeants de l’ASSE. Ces derniers seront-ils plus conciliants cet hiver ? 

C’est la seule question à l’instant T mais on suggère à un club qui a des moyens quasi-illimités de retenter sa chance auprès de Kilmer Sports. Stassin, après des débuts poussifs en Ligue 2, a su trouver son rythme de croisière cette saison. Sa petite escapade avec les Espoirs belges a confirmé qu’il était un attaquant à part, déjà aguerri à la Ligue 1 la saison dernière. De plus, sa très forte envie de disputer la Coupe du Monde avec les Diables Rouges semble lui donner une motivation pour réussir n’importe où. Assurément l’un des gros coup du prochain mercato en France. »

Bastien AUBERT

« Ce serait se déjuger au bout de quatre mois »

« Au niveau du talent et de la motivation, rien à dire, Lucas Stassin a tout ce qu’il faut pour être l’attaquant du Stade Rennais. Mais quel message serait envoyé par le Stade Rennais s’il finalisait l’arrivée du Belge de Saint-Etienne en janvier ? Comment le vivraient Breel Embolo et Estéban Lepaul ? Et la cellule de recrutement ? Et Habib Beye ? Le SRFC souffre d’une instabilité chronique depuis trop longtemps, aussi bien au niveau de l’effectif que des dirigeants. Il est peut-être temps de se calmer, d’arrêter de jeter les millions par la fenêtre (car Stassin, ce sera au minimum 30 M€ !) et de donner le temps aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants de faire leurs preuves, non ?

Si, à la fin de la saison, Embolo et Lepaul n’ont pas réussi à s’intégrer, que leur association ne fonctionne toujours pas, alors oui, pourquoi pas acheter un nouvel attaquant. Mais là, le fonctionnement du Stade Rennais semble se calquer sur celui de l’Olympique de Marseille en matière de recrutement et ce n’est pas un compliment. Il y a trop de mouvements en permanence. L’alchimie n’a pas le temps de se faire que, déjà, de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur arrivent. Il est temps que le SRFC se calme et fasse preuve d’un peu de patience. Et tant pis si le très talentueux Lucas Stassin lui file sous le nez ! »

Raphaël NOUET

ASSEMercatoStade Rennais
#A la une#DÉBAT

Les plus lus

Luis Enrique saluant des supporters avant le match Lille-PSG.
Ligue 1...

PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet
Lucas Digne lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Equipe de France...

Les notes sans pitié de Bleus décevants en Islande (2-2)

Par Raphaël Nouet
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : c’est confirmé pour Bouaddi (LOSC), coup de tonnerre en 2026 !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Mercato : le Stade Rennais doit-il tout miser sur Stassin (ASSE) cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Robin Risser dépité après avoir encaissé un but gag contre l'Estonie.
Ligue 1...

RC Lens : la vidéo de l’énorme boulette de Risser avec les Espoirs

Par Raphaël Nouet
Le but de Djaoui Cissé avec l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Ligue 1...

Stade Rennais : Cissé a envoyé un message fort à Beye

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors d'un match de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende du Real Madrid totalement sous le charme de Lamine Yamal

Par Raphaël Nouet
OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?
Ligue 1...

OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), Thauvin titulaire chez les Bleus, l’OM veut envoyer un joueur au RC Lens

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick et Deco en guerre contre Yamal et d’autres jeunes !

Par Raphaël Nouet
Alban Lafont avec le maillot du Panathinaïkos sur le dos.
FC Nantes...

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Par Raphaël Nouet
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Ligue 1...

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps en interview après le succès de la France sur l'Azerbaïdjan.
Equipe de France...

Equipe de France : le onze tricolore pour défier l’Islande avec des surprises

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Metz-OM.
Mercato...

OM Mercato : une menace se précise pour Greenwood

Par Raphaël Nouet
Hong à l'échauffement avant Brest-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : les supporters ont une recrue estivale dans le collimateur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Franco Mastantuono lors d'un match du Real Madrid en début de saison.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Mbappé et Mastantuono

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c’est 383 M€ !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : un international blessé rassure Horneland

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin, lors de son retour en équipe de France, face à l'Azerbaïdjan.
Ligue 1...

RC Lens : Florian Thauvin victime d’un traitement à la Habib Beye (Stade Rennais) ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : après Yamal, 5 signatures de taille annoncées en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE : harcelé ? Khazri fracasse cet ancien coéquipier !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : le PSG fonce sur Endrick, triple rebondissement en vue !

Par Bastien Aubert
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : Fonseca furax contre lui, départ et jackpot en vue en janvier ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet