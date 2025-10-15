Devant la blessure de Chico Lamba et la suspension de Maxime Bernauer, Eirik Horneland va devoir modifier sa défense face au Mans (samedi, 20h). Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet débattent de sa meilleure composition possible.

« Pourquoi ne pas relancer Dylan Batubinsika ? »

« Si la logique voudrait que Joao Ferreira soit replacé en défense centrale pour remplacer Chico Lamba, pourquoi ne pas relancer un spécialiste du poste en la personne de Dylan Batubinsika ? Le latéral droit portugais a dépanné lors de la seconde période à Montpellier (0-2) en ne faisant pas un mauvais match mais en montrant quelques limites : il aurait dû écoper d’un carton rouge et provoquer un penalty en faveur du MHSC… Batubinsika, lui, travaille toujours en silence à l’Etrat. S’il n’a pas joué une seule minute cette saison avec les Verts, il sera frais puisqu’il n’a également pas su gratter du temps de jeu lors du rassemblement de la République Démocratique du Congo en ce mois d’octobre.

De plus, et bien qu’il reste sur une saison décevante en Ligue 1, Batubinsika a démontré dans le passé qu’il avait largement le niveau à l’échelon inférieur. Sa présence aux côtés de l’indispensable Mickaël Nadé aurait le mérite de conserver Ferreira et Ebenezer Annan sur les côtés, à leur poste de prédilection. Pour dépanner contre Le Mans, sans pour autant se projeter sur la suite, Eirik Horneland ne devrait pas écarter cette option. Elle a le mérite d’exister dans certains cœurs de supporters stéphanois. »

Bastien AUBERT

« Je miserais, comme à Montpellier, sur Ferreira »

« A la Mosson, avant la trêve, quand il a décidé de remplacer Chico Lamba, Eirik Horneland a fait entrer Dennis Appiah, qui a pris le couloir droit, ce qui a permis à Joao Ferreira de se replacer dans l’axe. J’opterais pour cette tactique, qui a fait ses preuves face à Montpellier. L’idée de Bastien concernant Batubinsika n’est pas mauvaise mais elle présente deux inconvénients : d’abord, le défenseur central n’a pas joué depuis le début de la saison et va nécessairement manquer de rythme. Ensuite, ce serait se déjuger alors qu’il avait été mis au placard pour avoir refusé de partir cet hiver. La direction doit se montrer ferme et interdire à Horneland de convoquer Batubinsika.

A partir de là, la formule la plus cohérente en défense consiste à mettre Ferreira dans l’axe et Appiah à droite. Ce dernier n’a pas démérité depuis qu’il est à Saint-Etienne, malgré ses limites. Il est un fidèle soldat qui saura faire bonne garde derrière pendant toute la durée de l’indisponibilité de Lamba. C’est sûr, offensivement, il ne faut pas trop lui en demander mais l’ASSE est suffisamment armée devant pour ne pas avoir besoin que ses latéraux apportent le danger dans les couloirs. »

Raphaël NOUET