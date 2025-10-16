PSG : Nasser Al-Khelaïfi tape du poing sur la table !

Selon plusieurs sources proches du club, Nasser Al-Khelaïfi aurait haussé le ton après les départs répétés de plusieurs jeunes talents cet été parmi eux Joane Tape ou encore Senny Sangaré. Un scénario qui commence sérieusement à agacer le président parisien.

Face à cette situation, NAK a demandé à Yohan Cabaye (directeur du centre de formation) de travailler main dans la main avec Luis Campos sur tout ce qui concerne le recrutement, le développement et l’accompagnement des titis.

Mais en coulisses, la réalité serait tout autre…

Plusieurs salariés du club évoquent un “manque de liens”, un “déficit de dialogue”, et même “des réunions superficielles, sans lendemain” entre le centre de formation et le groupe professionnel.

Exemple frappant : après la défaite contre l’OM, le team manager des pros aurait contacté celui des U23 pour faire monter Ndjantou, Jangeal, Khafi et Slama… sans que les deux directions (Cabaye et Campos) ne se parlent directement.

Une source interne balance :

« Ce ne sont même pas les deux directions qui ont échangé, ni les staffs techniques. »

Une situation qui aurait fait grincer des dents, notamment autour des cas Khafi et Slama.

« On ne nous a même pas demandé notre avis », confie une autre source.

Cabaye, de son côté, estimait que Khafi n’était pas encore prêt et que Slama revenait tout juste de blessure. Ses recommandations n’auraient pas été prises en compte…

Le PSG dément fermement ces tensions, assurant que la montée de ces jeunes a bien été validée après un échange entre Cabaye et le staff pro.

Mais en interne, le malaise grandit.

Et quand Nasser tape du poing sur la table, c’est rarement pour rien…