Rien ne va pour Djylian N’Guessan. Entré en jeu pour les prolongations lors de la demi-finale de la Coupe du monde U20 entre la France et le Maroc (1-1), l’attaquant de l’AS Saint-Étienne a vécu une soirée cauchemardesque.

Appelé à tirer l’ultime penalty de la séance, il a manqué sa tentative, précipitant l’élimination des Bleuets. Un dénouement cruel dans une compétition où N’Guessan n’aura jamais su peser, multipliant les prestations sans relief.

De retour à l’ASSE, la situation ne s’annonce pas plus simple. Eirik Horneland ne lui garantit pas de temps de jeu, avec la concurrence de Stassin et de Duffus…

Une désillusion de plus pour un joueur annoncé comme prometteur, mais qui devra vite se reprendre s’il ne veut pas voir sa trajectoire s’enliser.