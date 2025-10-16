Il pourrait y avoir un invité surprise samedi à l’ASSE pour la réception du Mans.

C’est sans Chico Lamba que l’ASSE va devoir composer ces prochaines semaines. Le défenseur central portugais a été opéré d’une pubalgie et il devrait être absent un mois et demi. Maxime Bernauer étant encore suspendu pour deux rencontres, Eirik Horneland a indiqué en conférence de presse que c’est Joao Ferreira qui dépannerait en défense centrale contre Le Mans, samedi.

Maçon pourrait revenir dans le groupe

On pouvait s’attendre à ce que Dylan Batubinsika profite de ces absences, mais Horneland a expliqué qu’un autre joueur écarté cet été pourrait effectuer son retour, en la personne d’Yvann Maçon. « Joao Ferreira jouera dans l’axe samedi et pour le remplacer, j’ai trois options à droite : Appiah, Stojkovic et Maçon, a glissé le Norvégien. Appiah est entré en jeu à Montpellier, Stojkovic a joué avec les Espoirs serbes et Maçon a fait un bon match avec la réserve au Challenge espoirs. Il est de mieux en mieux physiquement. » La dernière apparition du Guadeloupéen date du 3 mai dernier, contre Monaco. Il était entré en jeu 1 minute, en fin de rencontre…