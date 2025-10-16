En conférence de presse ce jeudi, le coach de l’ASSE s’est prononcé sur son ailier géorgien…

Eirik Horneland était en conférence de presse ce jeudi avant la réception du Mans, samedi. Le Norvégien a notamment été questionné sur le début de saison de Zuriko Davitashvili, auteur d’un doublé lors de la dernière victoire des Verts à Montpellier (2-0).

Il pense que Davitashvili va être au top lors des prochaines semaines

« Zuriko a connu un début de saison difficile car il manquait de matchs, a expliqué Horneland. Il avait eu un été assez compliqué, il avait peu joué pendant la préparation. Mais il revient bien, on l’a vu à Montpelllier avec ses deux buts. Avec sa sélection aussi. Même si la Géorgie a perdu en Turquie, il a fait un bon match, il a été agressif, il a créé du danger. » Et à Horneland d’ajouter… « Quand Zuriko est à son meilleur niveau, c’est un top joueur, très important pour nous. Et là, il est bien physiquement. Cela se ressent dans ses courses, y compris quand il faut défendre, même si les attaqua nts courent souvent plus vite vers l’avant que vers l’arrière ! Je pense qu’on va pouvoir voir Zuriko à son meilleur niveau ces prochaines semaines. »