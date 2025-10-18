Le coach des Verts semble avoir tranché l’avenir d’un de ses défenseurs…

Ce samedi, l’ASSE reçoit Le Mans dans un stade Geoffroy-Guichard qui promet d’être plein comme un œuf. Le groupe d’Eirik Horneland a été dévoilé hier soir et pour remplacer Maxime Bernauer et Chico Lamba, le Norvégien a décidé de faire appel à Yvann Maçon, de retour en grâce, et au jeune serbe Strahinja Stojkovic.

Appiah écarté

En revanche, pas de Dennis Appiah dans le groupe. Un choix fort, surtout que l’ancien nantais était entré en jeu à la mi-temps lors du dernier match, à Montpellier (2-0). Appiah ne semble donc pas avoir convaincu son coach, et son avenir s’obscurcit forcément à la lumière de cette décision, alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain. La place de titulaire se jouera donc entre Maçon et Stojkovic, Horneland ayant déjà fait savoir que Joao Ferreira remplacera Lamba dans l’axe.