Le coach des Verts est contraint d’innover en défense.

Ce samedi, l’ASSE reçoit Le Mans dans un stade Geoffroy-Guichard qui promet d’être plein comme un œuf. C’est sans Maxime Bernauer et Chico Lamba que les Verts se présenteront, et pour pallier ces absences, Eirik Horneland a décidé de faire appel à Yvann Maçon, de retour en grâce, et au jeune serbe Strahinja Stojkovic, alors que Dennis Appiah quitte quant à lui le groupe.

Maçon devrait débuter

Pour remplacer Lamba, Horneland a fait savoir que Joao Ferreira serait aligné dans l’axe aux côtés de Nadé. Maçon devrait débuter à droite, lui qui n’a plus joué sous le maillot vert depuis début mai, et Annan devrait occuper le couloir gauche. Au milieu, Tardieu, Jaber, Moueffek et Miladinovic sont quatre pour trois postes. Tardieu et Miladinovic devraent débuter, Jaber et Moueffek, qui relèvent de blessure, étant en balance pour le troisième strapontin. Enfin, en attaque, Stassin et Davitashvili devraient également débuter la rencontre, la troisième place se jouant entre Boakye et Cardona, qui pourrait enchaîner un 4e match sur le banc.