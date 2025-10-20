Stade Rennais : déjà un rebond possible pour Habib Beye au FC Metz ?
ASSE : après Stassin, un cadre sonne la révolte avant Annecy 

Mickaël Nadé (ASSE)
Bastien Aubert
20 octobre 2025

Électrochoc au stade Geoffroy-Guichard : après une lourde désillusion contre Le Mans, Mickaël Nadé ne se cache pas. Le défenseur central de l’ASSE refuse la langue de bois et invite tout le groupe à regarder la réalité en face pour rebondir rapidement. Son credo ? Assumer le statut de favori et le prouver sur le rectangle vert, dès maintenant.

Une défaite difficile à encaisser à domicile

Trois buts encaissés devant un public venu en nombre, c’est une véritable claque pour l’AS Saint-Étienne. Nadé ne le cache pas : il s’attendait à autre chose de ses coéquipiers et de lui-même. “Prendre trois buts à la maison, ce n’est pas possible”, lâche-t-il avec lucidité au sortir du vestiaire. Le défenseur souligne aussi une attaque trop timide, incapables de hausser le ton pour inverser la tendance.

L’ambition de la montée, à prouver sur le terrain

Respirer l’envie de remonter en Ligue 1, c’est la mission des Verts cette saison. Mais pour Nadé, les discours ne suffisent plus. “On sait qu’on est une équipe ambitieuse, mais il faut le montrer sur le terrain.” Un message clair qui fait écho à l’attente des milliers de supporters, bien décidés à pousser derrière leur équipe, mais aussi à réclamer des actes. Rappelons que la reconnaissance de Mickaël Nadé par les entraîneurs de Ligue 2 illustre à quel point sa marge de progression reste réelle, à condition de rester exigeant collectivement.

Un collectif à resserrer pour rebondir

Le verdict du vestiaire est sans appel : toute l’équipe doit assumer et corriger le tir. Nadé insiste, ce revers n’est pas qu’affaire de défense. “On n’a pas fait ce qu’il faut offensivement non plus. Ce n’est pas assez.” Son association avec Joao est remise en question, mais l’analyse ne s’arrête pas aux individualités. C’est l’ensemble du groupe stéphanois qui doit faire front, se remobiliser et afficher un état d’esprit irréprochable dès le prochain match.

À l’abord d’une nouvelle semaine décisive, la Ligue 2 ne pardonne aucun relâchement. Le message de Mickaël Nadé est lancé : il est temps de transformer la pression en résultat et d’écrire un chapitre à la hauteur de l’histoire verte. 

