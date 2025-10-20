OL Mercato : une recrue estivale se fait détruire !
ASSE : Eirik Horneland est-il l'homme de la situation ?

ASSE : Eirik Horneland est-il l’homme de la situation ?
Louis Chrestian
20 octobre 2025

Arrivé avec une image de technicien rigoureux et méthodique, Eirik Horneland divise aujourd’hui les supporters stéphanois. Entre résultats irréguliers, manque d’audace tactique et absence de progression dans le jeu, une question s’impose : Horneland est-il encore l’homme capable de faire grandir l’AS Saint-Étienne ?

“Des manques tactiques flagrants et un jeu prévisible qui me font dire non”

Eirik Horneland a toujours su bien communiquer : il est lucide dans ses analyses et s’exprime avec justesse. Mais entre le discours et la réalité du terrain, l’écart est flagrant.
Depuis plusieurs semaines, le jeu stéphanois apparaît prévisible, stéréotypé et sans variation tactique. Les adversaires ont parfaitement compris comment contrer l’ASSE, et Horneland ne semble ni capable d’innover, ni d’apporter de la folie ou de la surprise dans ses choix. Ses changements tardifs et souvent incompréhensibles renforcent le sentiment d’un coach figé dans son plan de jeu. Pire encore, certains joueurs comme Irvin Cardona ou Joshua Duffus, pourtant prometteurs, restent inexplicablement mis de côté. Certes, les résultats ont été corrects grâce à un effectif solide pour la Ligue 2. Mais dans le jeu, l’ASSE n’a jamais réellement dominé un match de bout en bout. Et lorsqu’on regarde son apport en Ligue 1, le constat est encore plus inquiétant.

Louis CHRESTIAN

« On peut en douter »

« Depuis son arrivée, j’ai été séduit par Horneland, son discours, son style de jeu ambitieux. Mais cela va bientôt faire un an que le Norvégien est là, et il y a quand même de quoi être déçu de ses résultats. Pour répondre à notre question de base, il n’était pas l’homme de la situation pour maintenir l’ASSE en L1, les faits l’ont démontré avec la relégation, et on peut douter qu’il soit l’homme de la situation pour remonter en L1, puisque les Verts pointent aujourd’hui à la 3e place après dix journées, alors qu’ils devraient écraser la L2 avec leurs moyens.

Comme beaucoup d’observateurs, j’ai été contrarié par la défaite de samedi contre Le Mans, par le résultat et par le contenu du match, très pauvre. Perdre contre un promu, devant 33 000 supporters, et de cette façon, ce n’est pas acceptable, surtout quand on dispose du plus gros budget du championnat, et de loin.

Je ne vois pas de progrès dans cette équipe, malgré un Mercato à 25 M€ (sur lequel il y a d’ailleurs beaucoup à redire vu le niveau affiché par certaines recrues). L’ASSE réalise un excellent parcours à l’extérieur mais à Geoffroy-Guichard, son bilan est de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, avec 9 buts encaissés en 5 matchs. C’est vraiment très décevant. Défensivement, Horneland n’a réglé aucun problème, c’est toujours aussi fébrile, et pourtant ce ne sont que des attaquants de L2 en face. Et offensivement, l’ASSE n’envoie du jeu que par moments, par séquences, mais on ne sent pas de réelle maitrise. En plus, au niveau des attitudes, on a vu des choses pas terribles contre Guingamp et Le Mans. Et je m’étonne aussi de certains choix, Cardona et Duffus notamment. Bref, si Horneland est l’homme de la situation, il va falloir qu’il le prouve. Et vite. »

Laurent HESS

ASSE
#A la une#DEBAT

