ASSE : Irvin Cardona sur le banc, une situation qui commence à irriter !

C’est un petit coup de tonnerre dans le Forez. Recruté définitivement par l’AS Saint-Étienne cet été après un prêt concluant la saison dernière, Irvin Cardona devait être l’un des hommes forts du projet stéphanois version Eirik Horneland. L’ASSE avait d’ailleurs levé son option d’achat, estimée à 2,5 millions d’euros, preuve de la confiance placée en l’ancien Brestois. Mais après dix journées de Ligue 2, la réalité est bien différente.

Avec seulement 4 titularisations depuis le début de saison, Cardona ronge son frein sur le banc. Un constat difficile à comprendre pour de nombreux supporters, surtout au regard de ses statistiques : 2 buts et 2 passes décisives malgré un temps de jeu réduit. Pendant ce temps, Boakye, préféré par Horneland, affiche un bilan presque similaire (2 buts, 5 passes), mais bénéficie d’une bien plus grande confiance du coach.

L’attaquant maltais ne cacherait plus une certaine frustration face à cette situation. Lui qui espérait marquer de nouveau l’histoire de l’ASSE se retrouve aujourd’hui dans un rôle secondaire, loin des attentes nées de son retour triomphal l’hiver dernier.

Eirik Horneland, de son côté, assume ses choix et insiste sur la concurrence interne, estimant que personne n’a de statut garanti. Mais à ce rythme, la gestion du cas Cardona pourrait vite devenir un sujet brûlant dans le vestiaire stéphanois…

Le prochain match contre Annecy, ce samedi, pourrait bien donner un premier élément de réponse : Horneland redonnera-t-il sa chance à Irvin Cardona ?