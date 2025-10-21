FC Nantes : Daniel Riolo pousse fort pour Luis Castro, le couperet serait déjà tombé !
ASSE : double bonne nouvelle pour les Verts avant Annecy ! 

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
21 octobre 2025

Le nom de Karim Abed suscite l’espoir chez les supporters stéphanois alors que l’ASSE s’apprête à relever un nouveau défi sur la pelouse d’Annecy pour la 11e journée de Ligue 2. À 36 ans, l’arbitre originaire de Brignoles s’affirme comme un acteur central des rencontres à enjeu. Son influence sur la dynamique des Verts intrigue et interpelle à l’aube d’un déplacement capital pour le groupe d’Eirik Horneland.

Karim Abed de retour pour arbitrer les Verts

À chaque annonce de sa désignation, les fidèles de Saint-Étienne scrutent les statistiques avec attention. Karim Abed revient une nouvelle fois au cœur de l’actualité en étant désigné pour diriger le choc Annecy-ASSE. Ce rendez-vous s’annonce décisif dans la quête de stabilité des Verts, qui espèrent voir l’arbitre poursuivre sa série de matches inspirés sous leur ciel.

Un bilan positif lors des matches de l’ASSE

Le parcours stéphanois sous le sifflet d’Abed se distingue par un ratio flatteur : 5 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites. Parmi ces succès, quatre ont été obtenus loin de Geoffroy-Guichard, symbole d’une efficacité en déplacement. On n’oublie pas non plus ce nul accroché avec brio contre le PSG de Mbappé, qui a marqué les esprits.

Comme un marqueur de confiance, la dernière défaite concédée sous sa direction remonte à cinq ans, sur la pelouse du FC Metz. Ce genre de détail nourrit le mythe d’un arbitre “sympa” pour les Verts. À l’image d’anciens comme Loïs Diony, qui a su rebondir dans sa carrière, l’ASSE compte bien saisir l’opportunité de ce contexte positif.

Trois victoires d’affilée à l’extérieur pour l’arbitre

En plus des statistiques favorables à l’ASSE, Karim Abed arrive à Annecy avec une série qui intrigue : lors de ses trois dernières rencontres dirigées en Ligue 2, ce sont systématiquement les visiteurs qui se sont imposés. Les Audoniens à Nancy, les Palois à Rodez, puis les Montpelliérains à Dunkerque témoignent de la dynamique qui accompagne ses décisions.

  • Victoire des visiteurs : Audoniens à Nancy
  • Victoire des visiteurs : Palois à Rodez
  • Victoire des visiteurs : Montpelliérains à Dunkerque

Cette série, loin d’être anodine, alimente la confiance stéphanoise avant le coup d’envoi et fait planer l’idée d’un “signe indien” positif autour de l’arbitre du Var.

Espoirs côté stéphanois avant le déplacement à Annecy

Dirigés par Eirik Horneland, les Stéphanois abordent ce rendez-vous avec l’ambition de surfer sur la veine favorable liée à Karim Abed. Pour les supporters, le simple fait de voir cet arbitre au sifflet suffit à raviver l’optimisme, comme en témoigne la mémoire collective autour de ses matchs les plus marquants.

Alors que la chasse aux points reprend, la présence d’Abed pourrait être le petit plus dont les Verts ont besoin pour repartir d’Annecy avec le plein d’énergie. Une statistique, une histoire, un espoir : c’est tout le sel du football lorsqu’un arbitre fédère autant d’attention que les acteurs du jeu.

