Les deux pépites de l’ASSE ne participeront pas à la Coupe du monde U17 au Qatar.

La liste de l’équipe de France pour la Coupe du Monde U17 (du 29 octobre au 27 novembre) a été dévoilée, et aucun joueur de l’ASSE ne disputera la compétition.

Pas de Coupe du monde U17 pour les deux espoirs de l’ASSE

Une déception pour Djylian N’Guessan et Paul Eymard, finalistes du dernier Euro U17 en juin dernier. Mais N’Guessan, surclassé, avait participé ces dernières semaines à la Coupe du monde U20 au Chili. Quant à Eymard, il paye son début de saison où il ne joue qu’en réserve à l’ASSE, après avoir été au placard plusieurs semaines pour refuser de signer son premier contrat professionnel chez les Verts, où son contrat stagiaire se termine en juin. Au Qatar, la France affrontera au premier tour le Chili, le Canada et l’Ouganda.