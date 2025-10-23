Devant la situation bancale d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais, But Football Club s’est demandé par quel biais il pourrait encore tirer son épingle du jeu avant la réception de l’OGC Nice (dimanche, 17h15).

« Faire de Ludovic Blas son leader »

« Évidemment, le meilleur levier qu’Habb Beye peut activer pour sauver sa tête sur le banc du Stade Rennais est connu de tous : les résultats. Enchaîner autant de matches nuls à la suite n’est bon pour personne mais le coach sénégalais n’a pas interdiction non plus de procéder à un coaching gagnant. En donnant par exemple plus d’espace et de pouvoir à Ludovic Blas. Personne n’a encore compris pourquoi il l’a sorti dimanche face à l’AJ Auxerre (2-2) alors qu’il était le meilleur joueur rennais sur la pelouse.

Inutilisé au Havre avant la trêve (2-2), l’ancien Nantais est très souvent dans les bons coups et possède clairement le potentiel pour dynamiser son équipe. Dangereux sur coup de pied arrêté, il est d’ailleurs passeur décisif sur corner pour la tête de Breel Embolo (18e) et crée des différences à chaque prise de balle ou presque. Si Beye veut vraiment se relancer et son équipe avec, il devra faire de Blas son leader technique. Contrairement à d’autres équipes de Ligue 1, le coach du Stade Rennais a la chance d’en avoir un. Autant lui donner les clés du camion. »

Bastien AUBERT

« Arrêter de jouer aux apprentis sorciers »

« On l’oublie trop souvent mais Habib Beye est un novice en Ligue 1. Cela fait moins d’un an que le Stade Rennais lui a donné sa chance. Avant cela, il y a eu cette belle expérience au Red Star, qu’il a fait remonter en Ligue 2. Mais quand on se souvient que Pierre Sage était son adjoint, on se dit qu’il est finalement délicat de juger l’ancien défenseur sur cette période car d’ici à ce que ce soit le numéro deux qui faisait tout comme Jean-Louis Gasset avec Laurent Blanc…

En tant que novice, Habib Beye devrait arrêter de vouloir jouer les apprentis sorciers, de vouloir marquer son territoire en imposant des choses étranges comme interdire à ses joueurs de parler après un mauvais résultat ou changer systématiquement son onze de départ. Il a la chance de pouvoir compter sur des joueurs aguerris à la Ligue 1, il devrait s’appuyer sur eux et arrêter de les sortir à tour de rôle au prétexte que les plus méritants jouent. On comprend l’idée mais, clairement, ça ne fonctionne pas à Rennes. Alors, autant mettre les Fofana, les Blas, les Rongier et autres Samba en permanence sur le terrain. A part créer de la rancœur, son management ne sert pas à grand-chose. Il est temps d’arrêter les frais. Mieux vaut mettre un mouchoir sur de mauvaises idées que mourir avec… »

Raphaël NOUET