Horneland a glissé un indice en conférence de presse…

Ce jeudi en conférence de presse, Eirik Horneland a clairement indiqué qu’il comptait sur le jeune Paul Eymard (17 ans), réintégré au groupe pro mi-octobre « Paul a fait la pré-saison avec nous avant de retourner avec le centre de formation mais cela fait une quinzaine de jours qu’il a réintégré le groupe pro et il travaille très bien, a expliqué le Norvégien. C’est une très bonne chose de l’avoir de nouveau avec nous. Il va apporter plus de concurrence. Il manque encore de rythme mais il va se développer et quand il sera apte, il pourra jouer. » Le message est clair : Horneland compte sur Eymard et il envisage de faire appel à lui.

Horneland veut un milieu

Horneland a également évoqué le prochain Mercato, de son propre chef, et laissé entendre qu’un milieu de terrain faisait défaut dans son effectif. « L’effectif est un peu déséquilibré. On a pas mal de solutions derrière et devant, mais il faudra sans doute corriger certaines choses lors de la prochaine fenêtre. » Et la priorité du Norvégien semble être d’ajouter un milieu défensif, puisque Pierre Ekwah, dont l’option d’achat a été levée cet été, a décidé de tourner le dos à l’ASSE. Un profil qui fait défaut, à l’heure actuelle, malgré l’arrivée de Mahmoud Jaber.