OL – RC Strasbourg : le groupe de Fonseca avec une grande première

L’OL a dévoilé son groupe qui affrontera ce dimanche le RC Strasbourg.

En clôture de la neuvième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche (21h) le RC Strasbourg. Sur une série de deux défaites consécutives, les Gones tenteront de se relancer face aux Strasbourgeois, surprenants troisièmes du classement et qui restent sur un match nul décroché face au Paris Saint-Germain (3-3).

Grande première pour Hateboer

Pour cette rencontre, le coach des Gones, Paulo Fonseca, a retenu un groupe de 21 joueurs. Arrivé récemment à Lyon en provenance du Stade Rennais en qualité de joker, Hans Hateboer connaît sa première apparition.

Le groupe de l’OL : Greif, L. Diarra, M. Da Silva – Tagliafico, Abner, M. Niakhaté, R. Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles – Tessmann, Karabec, Tolisso, Šulc, Morton, De Carvalho, Merah – M. Fofana, Ghezzal, A. Moreira, Satriano.