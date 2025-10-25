On vous donne trois raisons pour lesquelles l’ASSE peut être sereine avant de se déplacer ce samedi à Annecy.

Après sa nouvelle défaite le week-end dernier à domicile face au Mans (2-3), l’AS Saint-Etienne doit se racheter ce samedi (20h) lors de son déplacement à Annecy, comptant pour la 11e journée de Ligue 2. Avant cette rencontre, il y a quelques motifs d’espoirs pour les Stéphanois.

Une remise en question bénéfique ?

Eirik Horneland l’a dit lui-même après le revers face au Mans, il faut une remise en question, que ce soit de lui, mais aussi de ses joueurs . « Bien sûr qu’on doit se questionner après deux revers à la maison. Je dois me questionner, les joueurs aussi. On doit avoir une analyse collective pour avancer », disait-il en conférence de presse après la rencontre. Et le technicien norvégien a joint les paroles aux actes puisqu’il va faire des choix forts dans son onze de départ pour ce match en Haute-Savoie, comme il l’a annoncé ce jeudi en conférence d’avant-match. Placardisé depuis le début de la saison, Dylan Batubinsika devrait faire son retour comme titulaire au sein de la défense centrale de l’ASSE. Ce qui pourrait amener de la stabilité à la défense de l’ASSE, Dylan Batubinsika ayant été le titulaire aux côtés de Mickaël Nadé toute la saison dernière en Ligue 1.

L’ASSE voyage bien

Si l’ASSE est quelque peu à la peine à domicile depuis le début de la saison, on ne peut pas en dire autant à l’extérieur puisque Sainté est la deuxième meilleure équipe de Ligue 2 loin de ses bases derrière le Red Star avec 13 points glanés sur 18 possibles. A l’extérieur, les hommes d’Eirik Horneland ont moins besoin de faire le jeu et trouvent plus d’espaces dans les défenses adverses, contrairement aux matchs dans le Chaudron où ils tombent souvent sur des blocs bas. C’est donc surtout grâce à leur dynamique à l’extérieur que les Foréziens arrivent à rester dans le peloton de tête.

Annecy réussit bien à Sainté

Avant ce déplacement à Annecy, les supporters stéphanois peuvent aussi se rassurer en se disant que les dernières confrontations entre les deux équipes plaident largement en faveur du club forézien. En effet, les Verts ont remporté trois des quatre derniers matchs qu’ils ont disputé face aux Annéciens où ils restent notamment sur une victoire à Geoffroy-Guichard (2-1). De quoi laisser présager un résultat positif pour Eirik Horneland et ses hommes ce samedi à Annecy…