ASSE – Le Mans : une défense aux abois, une attaque patraque… les notes des Verts
Laurent Hess
19 octobre 2025

Après une piètre prestation, l’ASSE a concédé un deuxième revers de rang à domicile, face au Mans (2-3), promu en L2 cette saison, et ce devant plus de 33 000 spectateurs. Voici nos notes pour les protégés d’Eirik Horneland, aussi peu inspiré dans ses choix que ses joueurs, sur le terrain…

LARSONNEUR (4)

3 buts encaissés, des gestes d’agacement, un duel remporté (63e) et il a été sauvé par son poteau (64e)… Il ressemblait étrangement au Larsonneur de la saison dernière en L1, en dernier rempart d’une défense gruyère.

MACON (3), puis STOJKOVIC

Sorti du placard par Horneland, qui l’a préféré à Appiah, Maçon est logiquement apparu en manque de rythme. En retard sur la plupart de ses interventions et en difficulté avec le ballon, il a été remplacé en fin de match par STOJKOVIC, auteur d’une entrée vraiment laborieuse.

FERREIRA (2)

Privé de Lamba et Bernauer, Horneland a choisi de titulariser Ferreira dans l’axe. Pas franchement une réussite. Le Portugais a été pris dans son dos sur l’ouverture du score et il a concédé un penalty. Terriblement emprunté.

NADE (5)

De loin le meilleur défenseur stéphanois, encore une fois. Si les autres pouvaient s’en inspirer un peu…

ANNAN (4)

Une première mi-temps difficile avant de se ressaisir, et de s’illustrer par un sauvetage (87e). Mais est-il meilleur que Pétrot, que Kilmer Sport a préféré laisser filer ?

TARDIEU (6)

Dans le jeu, il n’a pas pesé. Mais c’est lui qui a réveillé l’équipe avec son superbe coup franc en lucarne, avant de signer un doublé sur le penalty très généreusement accordé à Stassin.

JABER (4), puis MOUEFFEK

Meilleure recrue de l’été, dans le Mercato à 25 M€ opéré par KSV, Jaber n’a pas eu son rendement habituel, lui qui avait dû faire l’impasse sur la sélection israélienne à cause d’une blessure. Remplacé par MOUEFFEK, qui n’a pas fait mieux.

MILADINOVIC (4)

Le Serbe a trouvé le poteau en début de deuxième mi-temps après un enchaînement de classe (48e). Mais le reste du temps, on l’a peu vu.

BOAKYE (4)

Quelques gestes techniques, deux-trois infiltrations, une ouverture d’entrée pour Davitashvili (2e). Mais au final, rien de décisif.

STASSIN (3)

Une frappe à côté (24e), un penalty provoqué. Maigre bilan. On ne l’a pas senti très concerné.

DAVITASHVILI (3), puis CARDONA

Davitashvili n’est pas passé loin de marquer d’entrée de jeu (2e) avant de rater une autre belle occasion en frappant dans les nuages (14e), puis de disparaître. Lui aussi est passé à côté de son match. Remplacé par CARDONA, remplaçant pour la 4e fois de rang et entré en jeu bien tard. C’est toujours mieux que Duffus, resté sur le banc.

