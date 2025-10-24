ASSE : Joshua Duffus au placard ! Horneland s’explique !

Depuis plusieurs semaines, Joshua Duffus intrigue les supporters stéphanois. Peu utilisé par Eirik Horneland, le jeune attaquant de l’ASSE affiche pourtant un potentiel certain. Faut-il y voir un manque de confiance du coach… ou une montée en puissance patiemment orchestrée ?

Une concurrence assumée avec Stassin

Arrivé dans un groupe offensif bien fourni, Joshua Duffus doit composer avec la présence de Lucas Stassin, titulaire indiscutable en pointe. Horneland l’a reconnu : le jeune attaquant anglais est encore en phase d’adaptation au très haut niveau.

“Josh Duffus a très peu de minutes en professionnel. Pour lui, c’est une grosse étape d’arriver à se mettre au niveau pour concurrencer Lucas Stassin. Et pour nous, c’est très bien que Lucas ait quelqu’un qui conteste sa place de titulaire.”

Le technicien norvégien apprécie la situation actuelle : un équilibre entre stabilité et émulation qui pousse chacun à se dépasser.

“J’aimerais pouvoir lui donner plus de minutes”

Si le public attend de le voir davantage, Horneland garde sa ligne de conduite : priorité à la continuité et à la forme du titulaire.

“Comme je l’ai dit après le match contre Le Mans, j’aimerais pouvoir donner plus de minutes à Joshua Duffus. Mais notre priorité, c’est d’arriver à installer un attaquant en pleine forme. Ensuite, on pourra ouvrir cette position à un deuxième attaquant.”

Le coach n’oublie pas non plus la concurrence sur les ailes, où Duffus peut également évoluer :

“Joshua peut aussi jouer sur un côté, là où Irvin Cardona et Augustine Boakye fonctionnent bien en ce moment. Mais c’est une très bonne chose qu’il y ait cette compétition entre tous les joueurs offensifs.”

Autrement dit, le temps de jeu viendra… mais pas encore tout de suite.

“J’aime beaucoup ce que je vois de lui”

Pas question, toutefois, d’y voir un désaveu. Au contraire, Horneland se montre plutôt élogieux envers son jeune joueur :

“Il ne faut pas se tromper sur mon opinion sur Joshua Duffus. J’aime beaucoup ce que je vois de ce joueur. J’aime son attitude, son audace sur le terrain.”

Le Norvégien fait même un parallèle intéressant :

“Il faut se souvenir que Lucas Stassin a été, lui aussi, dans la position de Joshua. Il a dû attendre avant d’exploser en deuxième partie de saison. Espérons que Joshua connaîtra le même chemin.”

Un message clair : la patience fait partie du plan.

Vers un rôle grandissant ?

Pour l’instant, Duffus apprend dans l’ombre, mais tout laisse penser que son heure viendra. Horneland le suit de près, apprécie sa mentalité et veut le préparer à répondre présent au moment opportun.

À Saint-Étienne, certains jeunes ont su saisir leur chance après avoir patienté. Joshua Duffus pourrait bien être le prochain.