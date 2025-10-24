Interrogé sur la concurrence de l’OM en Ligue 1, Luis Enrique a rappelé à quel point il était « tranquille » face à ça.

Dominant en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain peine encore à retrouver la même régularité en Ligue 1. Après 8 journées, c’est l’Olympique de Marseille qui mène la danse, un point devant son rival. Une situation qui ne semble pourtant pas inquiéter Luis Enrique, serein face à la montée en puissance de l’équipe phocéenne.

« Vous faites toujours des analyses en fonction du résultat. Moi, j’ai vu la même équipe en L1 qu’en C1, la même mentalité, la même identité, avec différents joueurs, bien sûr. On a fait la même chose avec un résultat différent. Mais en tant qu’entraîneur, je suis très tranquille parce que je vois la même chose que l’an dernier lorsqu’on a tout gagné. Il y a aussi eu des circonstances (les blessures). Ce n’est pas une excuse », a confié le technicien espagnol, imperturbable malgré la légère avance marseillaise.

L’OM capable de tenir tête au PSG sur la durée ?

L’OM, de son côté, profite de ce début de saison pour affirmer ses ambitions. Plus compact, plus constant, le club phocéen s’est offert le luxe de devancer un PSG encore en quête d’équilibre entre ses compétitions. Si Paris reste impressionnant sur la scène européenne, la Ligue 1 offre un tout autre visage : celui d’un championnat plus disputé, où Marseille entend bien jouer les trouble-fêtes.

Dans ce duel à distance, chaque point comptera. Luis Enrique, fidèle à sa philosophie, refuse de céder à la pression, mais à Marseille, on commence à rêver d’un scénario que peu auraient imaginé il y a encore quelques mois : celui d’un OM capable de tenir tête au géant parisien sur la durée. Il faudra confirmer cela dès samedi sur la pelouse de Lens.