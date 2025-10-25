L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a envoyé un message fort à ses stars avant le match contre Annecy.

L’AS Saint-Etienne est en quête de rédemption après sa nouvelle défaite concédée à domicile face au Mans (2-3). Les Verts vont donc tenter de se relancer lors du déplacement de ce samedi (20h) à Annecy. En conférence de presse d’avant-match, Eirik Horneland a donné tous les ingrédients sur lesquelles ses joueurs doivent mieux faire.

« Même les talents doivent travailler »

« Je pense qu’il faut qu’on ait plus de discipline. Il faut créer cette discipline. On est une équipe qui domine les matchs mais cela demande de la concentration, on doit être vraiment focus quand on a le ballon mais aussi quand on le perd. Cela offre des situations de contre-attaques à nos adversaires ce qui demande beaucoup de concentration à nos défenseurs. On doit créer un groupe avec une haute discipline quotidiennement. Les joueurs doivent être attentifs de la première à la dernière minute. Cette concentration, cette discipline, on essaie de la construire au quotidien pendant les entrainements mais aussi en encourageant la communication entre les joueurs. On l’évoque avec les joueurs au quotidien avec du travail vidéo. On essaie que toutes nos interractions avec les joueurs améliorent cette discipline. Je pense qu’on doit encore plus respecter les équipes de ce championnat, tous nos adversaires. Ces derniers temps on a peut-être été trop sur courant alternatif au niveau de l’engagement et sur l’intensité. Je pense qu’on peut donner plus sur nos derniers matchs et qu’on peut faire plus au niveau de la concentration. On doit attaquer de manière plus sérieuse. Perdre deux fois de suite à domicile n’est pas acceptable dans notre situation, ce championnat est très exigeant. On doit être humbles », a-t-il dit devant la presse, pointant du doigt aussi les stars de son équipe.

« Même les talents doivent travailler. On doit faire plus, ce n’est pas assez de jouer les matchs comme on le fait. On doit montrer plus de concentration, aborder les matchs avec une meilleure attitude et le faire systématiquement. C’est ce qui nous a manqué, avec un projet de jeu pas respecté et c’est plus l’adversaire qui a réussi à installer le sien », a poursuivi le technicien norvégien.