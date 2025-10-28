Avec seulement 7 points sur 5 matches à domicile, l’AS Saint-Étienne doit résoudre trois problèmes majeurs avant la réception de Pau (20h30) : une défense friable, un jeu trop lisible et une pression qui semble désormais peser sur eux.

Le Chaudron gronde mais ce ne sont plus les visiteurs qui tremblent. L’AS Saint-Étienne, prétendant affiché à la montée en Ligue 1, connaît des difficultés qui inquiètent. Entre une défense perméable et une attaque prévisible, les Stéphanois n’impressionnent plus et voient la peur changer de camp. L’Équipe a répertorié 3 axes à améliorer avant la réception de Pau à Geoffroy-Guichard (20h30).

Des latéraux trop friables

Sur leurs trois derniers matches à domicile, les Verts ont encaissé 8 buts. Contre Guingamp et Le Mans, ils ont couru après le score, pour finalement perdre 3-2 à chaque fois. Le retour de Maxime Bernauer, longtemps blessé puis suspendu, devrait apporter de la sérénité dans l’axe, mais les latéraux — qu’ils soient recrues ou anciens — n’inspirent pas confiance. Un repli défensif parfois absent aggrave le problème, laissant les Stéphanois en difficulté face à des équipes bien organisées.

Horneland est devenu trop lisible

Eirik Horneland, fidèle à son 4-4-3 et à son 11 type, peine à surprendre. Le milieu manque d’options supplémentaires que le dernier mercato n’a pas fournies, et certains joueurs comme Ben Old restent sur le banc sans être testés en relayeur. En attaque, le trio Davitashvili-Stassin-Boakye a démarré les cinq derniers matches, mais l’association Stassin-Duffus en 4-4-2 reste encore inexploitée. Les adversaires finissent par déchiffrer les lignes de passe et neutraliser la relance, à l’image du Mans, qui a étouffé Saint-Étienne par une pression haute.

Trop de pression à Geoffroy-Guichard ?

Le Chaudron impose sa légende. Patrick Videira, coach du Mans, avait préparé ses joueurs au vacarme et à l’intensité du stade, et ils n’ont jamais vacillé. Les Stéphanois, eux, semblent parfois paralysés. La défaite à Annecy a renforcé ce constat : jouer pour ce club, même en L2, engendre une pression énorme, et les derniers résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions stéphanoises. La crainte semble aujourd’hui s’être inversée, où les Verts n’ont récolté que 7 points sur 5 matches cette saison.