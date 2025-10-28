Horneland devrait faire tourner par rapport à Annecy…

Le 4-0 encaissé à Annecy est resté en travers de la gorge des supporters stéphanois mais le calendrier offre l’occasion de le digérer dès ce soir avec la réception de Pau. Eirik Horneland va enregistrer un retour attendu : celui de Maxime Bernauer.

Bernauer, Moueffek et Cardona devraient débuter

Le Norvégien va logiquement titulariser l’ancien joueur du Paris FC en défense centrale aux côtés de Mickaël Nadé. Autre changement attendu : Igor Miladinovic suspendu après son expulsion à Annecy devrait céder sa place à Aïmen Moueffek. Enfin, Irvin Cardona, sur le banc lors des cinq dernières journées, devrait débuter en attaque aux cotés du duo Davitashvili-Stassin, d’autant qu’Augustine Boakye s’est plaint d’un genou après Annecy.