Le FC Barcelone réduit Lamine Yamal au silence après ses dérapages !
ASSE : un ancien Vert balance sur sa mise à l'écart et ne fait aucun cadeau

ASSE : un ancien Vert balance sur sa mise à l’écart et ne fait aucun cadeau
William Tertrin
28 octobre 2025

Après une dernière saison galère avec l’ASSE, Anthony Briançon est désormais à Pau, et s’est confié sur sa période particulièrement compliquée dans le Forez.

Quelques mois après avoir quitté Saint-Étienne, Anthony Briançon s’apprête à fouler de nouveau la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard ce mardi soir avec Pau. Pour le défenseur central, la rencontre n’est pas un moment de revanche, mais une occasion de se reconnecter avec un club où il a vécu des instants mémorables

Anthony Briançon pas revanchard, mais il balance

« Je n’ai pas du tout d’esprit revanchard envers eux. J’ai vécu des moments exceptionnels dans un club historique », confie-t-il à La République des Pyrénées. De la Ligue 2 à la montée en Ligue 1, son parcours stéphanois a été marqué par des périodes contrastées, notamment en arrivant après la descente en 2022…

« C’était une atmosphère catastrophique, on avait les supporters contre nous… Et on arrive à les reconquérir un petit peu sur la deuxième saison. Je pense qu’ils ont été marqués par notre montée, parce qu’on est allés la chercher avec les tripes. Puis vient cette dernière année compliquée. Mais je veux garder le positif. On se bat pour quelque chose pendant deux ans, et quand on arrive à la récompense, on me l’enlève au dernier moment. »

« Là, j’ai découvert une autre facette du foot »

Sa dernière saison a été particulièrement éprouvante, avec une seule minute jouée sur l’ensemble de l’exercice : « Je suis mis à l’écart, on m’enlève le brassard, et on me dit que je n’ai pas le droit d’être dans le groupe jusqu’à la fin du mercato. Ça ne m’était jamais arrivé. À Nîmes, pendant dix ans, tout se passait bien. Là, j’ai découvert une autre facette du foot. »

Malgré ces difficultés, le défenseur a su rebondir, en profitant pour se soigner et se renforcer, tout en savourant des moments précieux avec sa famille : « J’avais l’impression d’être revenu à un niveau assez cohérent et je n’ai pas spécialement eu ma chance. C’est frustrant. J’en ai profité pour soigner mon genou, pour me renforcer mentalement et physiquement. Et puis, ma deuxième fille est née, j’ai pu me consacrer davantage à ma famille. »

Anthony Briançon retrouvera donc Geoffroy-Guichard avec la sérénité de celui qui a su tirer le positif de chaque expérience, prêt à tourner la page avec maturité et professionnalisme.

