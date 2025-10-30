ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
ASSE : Patrick Guillou dévoile les secrets de la claque infligée à Pau

Patrick Guillou soutient l'ASSE
William Tertrin
30 octobre 2025

Après la victoire face à Pau, Patrick Guillou, ancien joueur de l’ASSE, a décortiqué le carton des Verts.

Après une semaine de critiques et une performance médiocre à Annecy avec une claque 4-0, l’AS Saint-Étienne a répondu de la plus belle des manières en infligeant un cinglant 6-0 à Pau. Une victoire qui ne se limite pas au score, mais illustre un football proactif et collectif, comme l’a souligné l’ancien défenseur des Verts, Patrick Guillou, pour Le Progrès.

Des critiques envolées

« Enfin! Fini de rouler à contre-sens. Face à Pau, plein phare et volume à fond. Rythme d’enfer pour sortir du chaos. Horne-land, leader plein gaz de l’écurie verte, a trouvé les bons réglages. Les égos gonflés comme des pneus neufs sont restés au paddock, » analyse Guillou.

Cette prestation marque un retour à une circulation fluide du ballon, où l’équipe avance ensemble : « Bien calée dans sa file, l’ASSE avance dans la bonne direction. Circulation fluide et feu vert sur toute la ligne. Plus sympa, pour passer une soirée foot-pizza, de retrouver le droit chemin. Une équipe, un collectif, un respect des principes et de l’activité. Les critiques justifiées sont éjectées du circuit. »

Tardieu a été précieux

L’ampleur du score n’est pas anodine et redonne le sourire aux supporters : « Les Verts ont assumé leur statut avec panache. L’ampleur du score redonne le sourire aux fidèles en transe. Le peuple du ballon vert en lévitation. En phase d’extase après ce cinglant 6-0. Une démonstration de force. »

La résilience de l’équipe a été un facteur clé de ce succès : « Les Verts ont affiché une belle résilience. Tombés en mode carpette à Annecy, ils ont remis le turbo face aux Béarnais asphyxiés. Deux entames de période impeccables offrent une parenthèse incandescente. Bien aidé par Maitre Tardieu sur coups de pied arrêtés offensifs. Ça décante les situations. »

Une attaque remaniée qui a pesé

Guillou met en avant la mentalité et l’investissement des joueurs : « De l’agressivité, du rythme, de l’investissement et du volume. Belle mentalité dans les duels et le contre-effort. Le deuxième but symbolise un stock d’enseignements. Boakye concerné à la perte. Son comportement positif entraîne ses partenaires. À la récupération, Jaber joue vers l’avant. Pour conclure cette action collective, Duffus offre un tapis rouge à Cardona sur son chemin de la gloire. Cardona, Boakye et Duffus, choix forts pour redonner de l’allant offensif. »

Le consultant insiste également sur le jeu collectif et la maîtrise du match : « L’ASSE a maîtrisé les événements avec sérieux et caractère. En gardant sa structure à la perte et une attitude résolument offensive. Peut-être que certains ayant regardé le match du banc ont compris le message? Ainsi que la définition de ‘valeurs collectives’? Les décisions d’Horneland et les prestations abouties des entrants vont-elles probablement bouleverser l’ordre établi? Allez savoir… »

« Plein gaz pour se muer en as du volant »

Enfin, Guillou résume la performance stéphanoise comme un modèle de cohérence et de spectacle : « Sympa à regarder ce football proactif. Cette manière de dominer. Cette multitude d’occasions. Ce spectacle et cette cohérence. Le onze de départ ne s’est jamais arrêté de courir. Même quand le ballon a été perdu dans la construction. Tout le monde concerné. Cette volonté de désorganiser la structure adverse est prometteuse. Le jeu collectif est et sera toujours le plaisir de se comprendre sur le terrain. Les interactions apportent une vision plus dynamique du jeu. Important pour les prochaines sorties de garder le cap. D’avoir les bons capitaines de route. De rester dans la course en évitant les graviers et les tonneaux. Plein gaz pour se muer en as du volant. »

Cette victoire 6-0 face à Pau envoie donc un signal fort en Ligue 2 : l’ASSE est prête à retrouver sa marche en avant, portée par un collectif solide, un rythme intense et des joueurs déterminés à faire parler leur talent sur le terrain.

