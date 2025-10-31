Avant le déplacement de l’ASSE pour aller affronter le Red Star, les supporters des Verts ont passé un message à leurs joueurs.

Quelques jours après la véritable correction infligée à Pau (6-0), la flamme a été ravivée entre les joueurs et le public de l’ASSE. Désormais, les Verts ont un rendez-vous face au Red Star pour un déplacement périlleux, et les Green Angels ont tenu à adresser un dernier message à leurs joueurs. N’ayant pas prévu de se rendre à Saint-Ouen — le parcage du stade Bauer étant jugé trop petit — les principaux groupes de supporters ont choisi de rester à Saint-Étienne pour ne léser personne.

Pour autant, ils ont tenu à motiver l’équipe en affichant une banderole devant le centre d’entraînement de L’Étrat : « Mardi vous avez mouché Pau… Maintenant brillez à Paris, on veut les trois points ! » Comme le souligne EVECT, ce message a un double sens, à la fois humoristique et symbolique : le verbe “moucher” fait écho à l’histoire textile de la ville de Pau, autrefois réputée pour ses mouchoirs de lin. Les supporters stéphanois espèrent désormais voir leurs Verts « briller » à Paris, dans la lumière et sur le terrain, pour confirmer le renouveau amorcé face à Pau.