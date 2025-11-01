PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’OGC Nice

Voici les compos officielles du match entre le PSG et l’OGC Nice pour la 11e journée de Ligue 1.

Ce samedi, à l’occasion de l’ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OGC Nice. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Franck Haise. Coup d’envoi à 17h au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Chevalier – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

OGC Nice : Diouf – Mendy, Bah, Oppong, Bard (cap) – Sanson, Boudaoui, Louchet – Gouveia, Jansson, Abdi.