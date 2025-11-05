Le Norvégien va enregistrer un retour dans l’Aube, et non des moindres…

Absent lors du déplacement au Red Star (1-2), Augustine Boakye n’avait pas participé à la 4e défaite des Verts en 6 journées de L2. Mais ce mercredi, l’ailier ghanéen a repris l’entraînement collectif à L’Étrat. Même s’il n’a pas participé à la séance complète, il devrait être du déplacement à Troyes, samedi. Une bonne nouvelle puisqu’il compile 3 buts et 5 passes décisives cette saison, même s’il est resté muet lors des six derniers matchs à l’instar de Lucas Stassin.

Boakye sera là, et le parcage est déjà plein

A noter également que l’ASSE pourra compter sur le soutien de ses supporters face à l’ESTAC. En effet, selon le club, « l’intégralité des places allouées aux visiteurs du stade de l’Aube de Troyes a été réservée par les supporters de l’AS Saint-Étienne. Aucune place dans le parcage visiteurs ne sera donc commercialisée via la billetterie en ligne ou sur place, le jour de la rencontre Troyes-ASSE (samedi 8 novembre, 20h). »