Le coach des Verts était en conférence de presse ce jeudi et il n’a pas annoncé que des bonnes nouvelles…

Après sa défaite au Red Star (1-2), l’ASSE se présentera samedi sur le terrain du leader de la L2, Troyes, avec 5 points de retard sur l’ESTAC. Et pour ce choc au sommet, Eirik Horneland a annoncé en conférence de presse qu’il pourrait compter sur le retour d’Augustine Boakye, remis de sa blessure.

Ferreira out, une IRM pour Bernauer

En revanche, le Norvégien déplore deux nouvelles blessures. « Joao Ferreira a mal à une jambe, il est forfait. Et Maxime Bernauer doit passer une IRM. Il ressenti une douleur au genou hier après l’entraînement. On verra ». En cas de forfait, Horneland a entretenu le flou sur sa charnière centrale. « Il y a Dylan Batubinsika mais sa situation est difficile. On a vu à Annecy qu’il manquait de rythme, comme pour Yvann Maçon contre Le Mans ».