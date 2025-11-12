France – Ukraine : double surprise dans le onze de Deschamps ?

Selon L’Équipe, c’est une équipe de France nouvelle version qui devrait débuter face à l’Ukraine. Poussés par de nombreux forfaits en attaque, Didier Deschamps s’apprête à lancer d’entrée Rayan Cherki comme meneur et Michael Olise sur le côté droit. Un choix de nécessité, mais aussi un signal fort envoyé aux jeunes talents, dans un match au parfum de test pour les leaders et les nouveaux venus.

Les choix forts de Deschamps : Cherki en 10, Olise à droite

Privé de plusieurs éléments cadres en attaque, le sélectionneur tricolore rebat les cartes. Olise, habitué du côté droit au Bayern, glisserait sur ce même couloir avec les Bleus, retrouvant un poste où son impact est optimal. À la création, Cherki profiterait de son retour en forme pour endosser le rôle de chef d’orchestre, en soutien direct de Kylian Mbappé.

Ce positionnement inédit, fruit d’opportunités et de contraintes, donne un nouveau souffle à l’animation offensive française. Pour mieux comprendre ce qui rend Olise aussi précieux dans ce registre, on peut se pencher sur les qualités de Michael Olise qui attirent le PSG. Habile des deux pieds, à l’aise dans le un contre un, il pose de vrais problèmes aux défenses adverses.

Un effectif décimé : quelles absences côté Bleus ?

Jamais le secteur offensif français n’avait été autant touché ces derniers mois. Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani et Désiré Doué manquent tous à l’appel. Des absents qui pesaient lourd dans la rotation, notamment à droite où les options se font rares.

Ousmane Dembélé : blessure

Kingsley Coman : blessure

Randal Kolo Muani : blessure

Désiré Doué : blessure

Le choix Cherki-Olise s’impose presque de lui-même. Et pour Cherki, la dynamique est bonne : après un mois d’octobre tronqué par une blessure musculaire, le Lyonnais formé à l’OL, désormais à Manchester City, a su retrouver du rythme et de l’insouciance.

Le duo Koné-Kanté, pierre angulaire du milieu

À la récupération, la paire Manu Koné — N’Golo Kanté pourrait devenir la nouvelle assurance tricolore. Deschamps l’a confirmé, Kanté conserve un statut à part : “Il a un vécu, il est là pour avoir un rôle important dans un match qui peut être décisif.”

Pour Koné, qui a longtemps admiré Kanté, partager l’entrejeu avec lui est une étape majeure : “J’avais 15 ans quand N’Golo a commencé en équipe de France. Jouer à ses côtés, c’est incroyable. Tu apprends tous les jours. Il facilite la vie de l’équipe, par sa manière de jouer, son caractère.” Difficile d’imaginer meilleure rampe de lancement pour le jeune de l’AS Rome.

Défense : les certitudes et la question du latéral gauche

Derrière Mike Maignan, le trio Koundé – Saliba – Upamecano ne fait guère de doute. Seule incertitude, le flanc gauche. Lucas Digne, brillant avec Aston Villa, semble tenir la corde, mais Théo Hernandez a regagné en constance au Milan. Le verdict tombera sans doute après la dernière séance à huis clos.

Le onze probable contre l’Ukraine

Maignan

Koundé – Saliba – Upamecano – Digne ou T. Hernandez

Kanté – Koné

Olise – Cherki – Barcola

Mbappé (capitaine)

Avec ce schéma, tout l’équilibre du secteur offensif repose davantage sur la créativité de Cherki et la percussion d’Olise. Un pari assumé par Deschamps, qui souhaite imposer une nouvelle dynamique face à une équipe ukrainienne compacte.

Ce que pensent les fans : réactions et attentes

Sur les réseaux, l’association Cherki-Olise déchaîne déjà les passions. Beaucoup voient dans cette double titularisation une vraie opportunité de renouveler le jeu. D’autres s’interrogent sur le manque d’automatismes et la jeunesse des deux hommes dans un match au couteau. Mais dans l’ensemble, la nouveauté séduit.

Certains rappellent d’ailleurs que ce cocktail d’expérience et de jeunesse, s’il fonctionne, pourrait servir de modèle pour les prochaines échéances. Pour suivre toutes les actualités récentes concernant le parcours international et les indisponibilités d’Olise, jetez un œil à son actualité complète sur Foot Mercato.

Match charnière, onze inédit, options limitées mais ambitions intactes : les Bleus s’avancent vers l’Ukraine avec l’envie de surprendre, prêts à miser gros sur le talent brut de Cherki et Olise pour marquer les esprits.