ASSE Mercato : les dirigeants des Verts ont-ils joué un jeu dangereux ?

L’ASSE, pourtant mal en point en Ligue 1 avec une position de barragiste, n’aura effectué que deux mouvements majeurs lors de ce mercato d’hiver. Suffisant, vraiment, pour se maintenir ?

Il suffisait, hier soir tard, de lire les messages des supporters de l’ASSE pour percevoir le malaise. Et de comprendre que la direction du club n’avait, doux euphémisme, pas du tout répondu aux attentes. Car oui, le Peuple Vert dans son ensemble, guère rassuré par la position actuelle de l’équipe première (barragiste), espérait tout autre chose que le retour d’Irvin Cardona et l’arrivée de Maxime Bernauer en provenance du Dinamo Zagreb. Et se disait, sans doute, qu’avec les millions récoltés dans le dossier Mathis Amougou (Chelsea) et les économies de masse salariale enregistrées (Monconduit, Cafaro), le club du Forez allait dénicher l’oiseau rare.

Il n’en a rien été. Et le bilan hivernal est maigre. Très maigre. Car pas besoin, au fond, d’être expert en analyse footballistique pour mesurer les manques criants de l’effectif d’Eirik Horneland. Et ce dans différents domaines. Derrière, et notamment sur les ailes, Appiah et Pétrot ne sont pas des assurances tous risques. Chaque match de Ligue 1 qui passe en apporte la preuve. Dans l’axe, en cas de suspension (comme ce sera le cas face à Rennes avec Batubinsika) ou de blessure, la tâche se complique aussi rapidement avec le sérieux coup de moins bien d’Abdelhamid depuis des semaines et le manque d’expérience au plus haut niveau de Maxime Bernauer qui n’a, rappelons-le, jamais évolué en Ligue 1. Difficile, tout de même, de balayer le pessimisme des supporters stéphanois quand on sait que l’ASSE a encaissé un nombre ahurissant de buts cette saison et vécu de véritables calvaires à Nice, Brest, ou encore à Lille récemment.

Les concurrents de l’ASSE se sont renforcés

L’ASSE, au regard du classement et du reste de la saison, se devait en toute logique de se renforcer. Et ne pas occulter le mercato de ses adversaires directs. A ce jour, et pour éviter un potentiel barrage de la peur dans quelques mois, ce sont le FC Nantes et le Stade Rennais. Qui, eux, ont bien pris conscience du danger qui les guette et ont renforcé leur effectif au cours des derniers jours. L’effectif de l’ASSE, et ce n’est pas forcément une tare, est jeune. Très jeune. Et manque donc d’expérience alors qu’il en faudra pour éviter une cruelle désillusion. Derrière, comme au milieu de terrain ou devant, on tarde encore à deviner quels sont les éléments susceptibles de mettre l’angoisse de côté.

Le Vert, on le sait, est la couleur de l’espoir. Et il en faudra beaucoup pour croire que le mercato hivernal n’est pas synonyme de colossal échec. Pour les sceptiques, comme pour les plus optimistes, réponse sur le terrain, seul juge de paix, au cours des prochains mois. Et ça commence dès samedi avec la venue du Stade Rennais dans le chaudron. Stress garanti.