FC Barcelone - Mercato : offre revue à la hausse pour le nouveau Busquets

Les négociations de Joan Laporta pour finaliser la vente de Barça Studios permettront d'actionner un nouveau levier économique. Et, donc, de bénéficier d'une belle manne pour recruter dès ce mois de janvier la sentinelle attendue par Xavi depuis le départ de Sergio Busquets depuis l'été dernier. Mais en attendant que cet argent frais ne tombe dans les caisses, les dirigeants blaugranas continuent de négocier sans faire de folie pour une promesse suédoise au poste de milieu défensif.

Djurgardens attend 10 M€, le Barça en propose 6,5

Cette promesse, c'est Lucas Bergvall. Selon AS, le Barça aurait revu sa première offre à la hausse pour la pépite de Djurgardens. Les Catalans offriraient désormais 6,5 M€ pour le joueur de 17 ans. C'est encore moins que ce que propose l'Eintracht Francfort (8,5 M€). Toujours selon AS, Djurgardens attendrait 10 M€ pour donner son feu vert. Xavi, lui, ne serait pas totalement emballé par cette piste car, s'il reconnaît un talent certain à Bergvall, il pense que son inexpérience pourrait coûter cher dans les gros matches contre le Real Madrid, l'Atlético ou en Coupe d'Europe...

💸 Fotbolldirekt: el Barça se acerca a los siete millones por Bergvallhttps://t.co/hy86XZYe2t — Diario AS (@diarioas) January 10, 2024

