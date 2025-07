Le départ de Nathan Zézé à Neom, à 20 ans, fait beaucoup parler.

À seulement 20 ans, Nathan Zézé, jeune espoir du FC Nantes, va quitter son club formateur pour rejoindre l’écurie saoudienne de Neom. Ce transfert, estimé à 20 millions d’euros, représente la plus grosse vente de l’histoire du club nantais. Villarreal s’était pourtant activé dans le dossier mais Neom a su faire pencher la balance et Nathan Zézé est attendu en Espagne, où sa nouvelle équipe est actuellement en stage à Alicante.

« Est-ce que ça va être possible de revenir en Europe ? »

Dans l’After Foot, sur RMC, le journaliste David Gluzman a vivement critiqué le choix du jeune Canari. « Pour moi, le calcul de Nathan Zézé est très mauvais, a-t-il expliqué. On a aucune visibilité sur l’état dans lequel on revient d’Arabie Saoudite, on l’a vu avec Gabi Veiga, Jota et Seko Fofana. Nathan Zézé, il part avec un salaire démesuré mais est-ce que ça va être possible de revenir en Europe ? Est-ce qu’il y a un club européen ambitieux qui va pouvoir satisfaire ses ambitions pour le sortir d’Arabie Saoudite ? Il y avait Bournemouth sur lui qui après un an sous Iraola a envoyé Huijsen au Real et Zabarnyi au PSG. Villareal qui en un an a sorti Barry, l’a fait exploser et l’a envoyé à Everton, Baena à l’Atlético et Jörgensen à Chelsea… »