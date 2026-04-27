À LA UNE DU 27 AVR 2026
[18:47]FC Nantes : Pierre Ménès se moque de Waldemar Kita
[18:23]OM : Medina a voulu dégommer le nouveau chat noir des Marseillais !
[18:01]ASSE : Guillou se paye les Verts après Troyes et fait une Thauvin (RC Lens)
[17:34]OM : le cas Beye déjà réglé par le nouveau directeur sportif ?
[17:09]PSG : 218 M€ et 142 buts, l’attaque terrifiante du Bayern
[16:45]Real Madrid : l’annonce forte de Mbappé qui concerne le FC Barcelone
[16:27]FC Nantes : Waldemar Kita répond à Luis Castro !
[15:53]OM : un joueur de l’ASSE s’invite dans la polémique Wahi
[15:33]FC Barcelone Mercato : nouveau coup dur pour le PSG dans le dossier Alvarez
[15:20]OM : Elye Wahi (OGC Nice) chambre l’OM sur les réseaux et se moquent des supporters…
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Pierre Ménès se moque de Waldemar Kita

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 18:47
💬 Commenter
Pierre Ménès lors d'un match au Parc des Princes.

Dans son échange avec les supporters, Pierre Ménès n’a pas été tendre avec le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita. Il dit notamment de lui qu’il ne comprend rien au football, même s’il pense le contraire.

L’interview de Waldemar Kita à Eurosport la semaine dernière continue de faire des vagues au FC Nantes. Il faut dire que le propriétaire de la Maison Jaune a fait endosser la responsabilité de la descente en Ligue 2 à tout le monde sauf à lui ! A l’en croire, si son fils Franck l’avait un peu plus écouté, les Canaris n’en seraient pas là. Un supporter nantais a demandé à Pierre Ménès ce qu’il avait pensé de cette sortie médiatique et le journaliste n’a pas manqué de cartonner Waldemar Kita, qui ne comprend rien du tout au football même s’il pense le contraire !

« C’est un mec qui expliquerait à un chirurgien comment opérer un cœur tellement il a des certitudes… »

« Pas de surprise car, depuis le temps, on connaît Waldemar. C’est un mec qui expliquerait à un chirurgien comment opérer un cœur tellement il a des certitudes. Tout ce que je peux vous dire, c’est que, contrairement à ce qu’il croit, il ne comprend rien au foot. La seule chose que tu ne peux pas contester, c’est qu’il joue avec son oseille et qu’il a dépensé énormément d’argent pour Nantes avec aucun amour reçu en retour. Je ne comprends pas qu’il n’ait pas jeté l’éponge depuis de longues années. Je pense que c’est son ego qui a parlé. Avec la relégation, le club va perdre beaucoup de valeur. Va-t-il vouloir vendre maintenant ou attendre d’être remonté ? Je ne sais pas car j’échange assez peu avec lui, même si la dernière fois qu’on s’était vus, au Paris FC, ça s’était bien passé. Mais oui, c’est un peu tristouille… »

Ça l’est d’autant plus que Waldemar Kita ne change pas malgré les années qui passent et les échecs qui se répètent. Ce qui ne laisse rien augurer de bon pour le FC Nantes et ses supporters car, comme l’a dit Ménès, l’homme d’affaires n’a aucun intérêt à vendre le club alors que sa cote est au plus bas avec cette descente qui se dessine…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot