Dans son échange avec les supporters, Pierre Ménès n’a pas été tendre avec le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita. Il dit notamment de lui qu’il ne comprend rien au football, même s’il pense le contraire.

L’interview de Waldemar Kita à Eurosport la semaine dernière continue de faire des vagues au FC Nantes. Il faut dire que le propriétaire de la Maison Jaune a fait endosser la responsabilité de la descente en Ligue 2 à tout le monde sauf à lui ! A l’en croire, si son fils Franck l’avait un peu plus écouté, les Canaris n’en seraient pas là. Un supporter nantais a demandé à Pierre Ménès ce qu’il avait pensé de cette sortie médiatique et le journaliste n’a pas manqué de cartonner Waldemar Kita, qui ne comprend rien du tout au football même s’il pense le contraire !

« Pas de surprise car, depuis le temps, on connaît Waldemar. C’est un mec qui expliquerait à un chirurgien comment opérer un cœur tellement il a des certitudes. Tout ce que je peux vous dire, c’est que, contrairement à ce qu’il croit, il ne comprend rien au foot. La seule chose que tu ne peux pas contester, c’est qu’il joue avec son oseille et qu’il a dépensé énormément d’argent pour Nantes avec aucun amour reçu en retour. Je ne comprends pas qu’il n’ait pas jeté l’éponge depuis de longues années. Je pense que c’est son ego qui a parlé. Avec la relégation, le club va perdre beaucoup de valeur. Va-t-il vouloir vendre maintenant ou attendre d’être remonté ? Je ne sais pas car j’échange assez peu avec lui, même si la dernière fois qu’on s’était vus, au Paris FC, ça s’était bien passé. Mais oui, c’est un peu tristouille… »

Ça l’est d’autant plus que Waldemar Kita ne change pas malgré les années qui passent et les échecs qui se répètent. Ce qui ne laisse rien augurer de bon pour le FC Nantes et ses supporters car, comme l’a dit Ménès, l’homme d’affaires n’a aucun intérêt à vendre le club alors que sa cote est au plus bas avec cette descente qui se dessine…

Face à Pierrot (3/5) : "Le Bayern est favori face au PSG mais la qualif' va se jouer sur l’efficacité off… https://t.co/8WQ5gtfti0 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2