Les infos du jour : ça part en vrilles à l’ASSE, Ajroudi intrigue l’OM et Suarez défend Griezmann

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 15 juillet.

La grosse info : Ruffier interdit d’Etrat, altercation Debuchy-Puel !

Rien ne va plus à l’AS Saint-Etienne, où Stéphane Ruffier s’est fait signifier en cette fin d’après-midi qu’il n’avait plus le droit de mettre les pieds à l’Etrat. Plus tôt dans la journée, une altercation aurait opposé Mathieu Debuchy à Claude Puel.

