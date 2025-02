FC Barcelone Mercato : une destination se précise pour Rashford

Faute de pouvoir rejoindre le FC Barcelone, Marcus Rashford (Manchester United) est proche de se rabattre sur un second couteau de Premier League.

S’il désirait dans un premier temps rejoindre le FC Barcelone, Marcus Rashford (Manchester United, 27 ans) s’est fait une raison. Dans une impasse chez les Red Devils, l’international anglais doit trouver une autre porte de sortie pour éviter de passer six mois en tribune… Et Aston Villa, qui vient de vendre son crack Jhon Duran à Al-Nassr – est aujourd’hui sa meilleure option.

Comme le rapporte Fabrizio Romano, l’accord tripartite est désormais tout proche pour un prêt de six mois de Marcus Rashford, assorti d’une option achat dont les contours sont encore en phase de négociations. Après avoir parlé avec l’entraîneur espagnol des Clarets Unai Emery, le natif de Manchester serait aujourd’hui enclin à accepter l’offre du club de Birmingham. Cela devrait s’accélérer dans les prochaines heures.

Par ailleurs, si arrivée de Rashford chez les Villans il y a, cela n’aura pas d’incidence sur le dossier Marco Asensio (PSG, 28 ans). Les « Lions » comptent toujours récupérer l’ancien du Real Madrid en prêt mais attendent le transfert définitif de Cher Ndour (prêté par Paris à Besiktas et proche de la Fiorentina) pour acter ce deal. Comme sur les dossiers Kolo Muani et Skriniar, le PSG est ouvert à cette option mais doit d’abord libéré une autre place chez ses six prêtés à l’étranger.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford and Aston Villa, deal close as negotiations are now progressing to the final stages.



Loan move until June, salary covered and discussions ongoing about buy clause.



📲 Rashford has also spoken to Unai Emery, he’s aware of Aston Villa desire to get him. pic.twitter.com/OOCFHa9CoR