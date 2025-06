OL : les griefs de la DNCG contre Textor sont connus, prochain épisode vendredi

On sait désormais pourquoi la DNCG a décidé de reléguer l’OL en L2 après son audition hier. La notification officielle arrivera dans deux jours. Le club pourra alors officiellement réagir.

Le coup de massue est tombé hier soir mais le football français est toujours abasourdi en ce mercredi matin. Que l’on aime ou pas l’OL, apprendre que la DNCG a décidé de le reléguer en Ligue 2 après audition de ses comptes constitue un véritable choc. La direction lyonnaise, qui se montrait confiante avant et juste après son grand oral, a été très surprise et a vivement réagi dans un communiqué. Elle promet d’épuiser tous les recours possibles pour faire annuler cette décision. Mais pour cela, nous apprend L’Equipe, il faudra attendre vendredi. C’est en effet ce jour-là que la DNCG devrait communiquer officiellement les détails et motivations de sa décision. Après en avoir pris connaissance, le club pourra faire appel.

La DNCG attendait du concret, pas des promesses

Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile quelques-uns des reproches faits par la DNCG à l’OL : « L’instance a confirmé sa sanction du 15 novembre. Parce que, malgré la douzaine de réunions ayant précédé l’examen d’hier, elle a tiqué sur quelques éléments concrets. L’OL aurait par exemple promis de réinjecter 40 des 200 M€ que doit rapporter la vente de Crystal Palace, toujours en cours de validation par la Premier League. La DNCG en aurait espéré plus, et veut de l’argent concret. Elle aurait pincé le nez, aussi, en découvrant que des transferts de joueurs de Botafogo ces prochains mois devaient abonder au budget lyonnais. Le tout sur fond de soupçons d’une confiance érodée entre John Textor et ARES, le fonds d’investissement auprès duquel l’homme d’affaires américain s’est endetté pour acheter le club. Et sur le constat que malgré ses efforts, l’OL risquait d’afficher de nouveau un important déficit en fin de saison prochaine ».

Au vu de ces griefs, L’Equipe se montre assez sceptique quant aux chances des Lyonnais de voir leur appel aboutir. Si la rétrogradation était maintenue, notre spécialiste de l’OL, Alexandre Corboz, estime que le dépôt de bilan serait au bout du chemin pour le club rhodanien…