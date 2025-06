OL : les ultras lancent la croisade « Textor dehors », une légende les soutient

Ce mercredi matin, au lendemain de l’annonce par la DNCG de la rétrogradation de l’OL, les ultras ont accroché des banderoles anti-Textor dans toute la ville.

Dès hier soir, après l’annonce de la rétrogradation de l’OL suite à son audition par la DNCG, les Bad Gones ont publié un communiqué réclamant le départ de John Textor. Accusé d’incompétence et d’être davantage attaché à Botafogo, l’homme d’affaires américain a vu sa réputation un peu plus écornée après ce coup de massue. Les ultras lyonnais ne comptent pas s’arrêter à un communiqué. Ils veulent vraiment faire partir Textor et ils ont, pour cela, lancé une grande opération dans Lyon pendant la nuit.

Le message est placardé dans toute la ville

Ce matin, en effet, les grands monuments sont ornés de banderoles sur lesquelles on peut lire un même message : « Textor dehors !! », le tout accompagné de la signature des BG87. Le plus vieux groupe ultra de l’OL assure que « le peuple lyonnais se soulève » et exhorte tous les passionnés du club à suivre le mouvement. Cette initiative interpellera-t-elle John Textor, qui a passé la nuit sur Paris faute d’avoir pu trouver un avion pour aller à Philadelphie, où il assistera au match entre… Botafogo et Palmeiras samedi en 8es de finale du Mondial des Clubs ?

Les Bad Gones peuvent en tout cas compter sur le soutien de Sidney Govou. L’ancien ailier, sept fois champion de France avec l’OL, a accordé une interview au vitriol au Parisien après l’annonce de la DNCG, s’en prenant au propriétaire du club : « Encore une fois, John Textor nous a enfumés. Cela ne passe pas. C’est un beau parleur, toujours de belles paroles, mais, à l’arrivée, les actes ne suivent pas. En deux ans, Textor a tout saccagé. Et qu’on ne m’explique pas que c’était pareil sous Aulas ! Si l’OL coule demain, il retournera à Botafogo et il fera les mêmes conneries avec Botafogo. L’OL n’est plus un club attirant ».