OL : Grosso d'attaque pour Brest !

Fabio Grosso, le nouveau coach de l'OL, était en conférence de presse avant le déplacement des Gones à Brest. L'Italien est revenu sur sa prise de contions à Lyon. "Il n'y a pas eu de difficulté, a-t-il soutenu. On a appris à se connaitre, on a bien travaillé pour ce match important qui arrive dimanche. On a fait des bonnes séances. J'ai vu des belles choses et j'ai envie de revoir ça en match."

"J'aime beaucoup jouer au football, attaquer"

Le successeur de Laurent Blanc en a dit un peu plus sur sa méthode et ses attentes... "J'ai trouvé un groupe très sérieux pour le futur. C'est positif. On a des qualités. On peut décider de ce qu'on fait mais pas du résultat. La disponibilité, le courage, la générosité, la durée de cette qualité. On peut décider et on va prendre ce qu'on aura à prendre de ce match. On est prêt pour aller à Brest." Et à lui d'ajouter... "Dans la vie, c'est important de parler pour moi. L'écoute aussi est très importante. Il faut qu'on améliore l'équipe. Les joueurs ont des qualités physiques et techniques. Chacun a ses qualités et c'est à moi de l'améliorer et de piquer dans les défauts des joueurs. J'aime beaucoup jouer au football, attaquer. Mon objectif est de respecter et donner du plaisir aux gens qui viennent au stade. J'ai dans ma tête, là où on veut arriver. On va arriver parce qu'on croit en ce projet. Je veux que mon équipe bouge et attaque les espaces. Quand il n'y a pas d'espace, il faut les créer. Il faut que l'équipe ait des valeurs communes. Après on mettra en place des choses tactiques et techniques ."

