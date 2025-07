OM Mercato : ça coince entre l’OM et la Juventus pour Timothy Weah

Ligue 1 • ...

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, on évoque enfin du positif avec le repêchage du club en Ligue 1 grâce au projet présenté par Michele Kang et Michaël Gerlinger. Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, a invité le grand spécialiste éco foot de l’After Foot, […]