OM - Mercato : Longoria fait une révélation sur Marcelino et fait le point sur le dossier Sanchez

L'arrivée de Marcelino

"Bienvenue Marcelino. C'est un plaisir de partager ce moment après tous les moments de réflexion de cet été. Je tiens à remercier le travail d'Igor Tudor. Un des premiers appels que j'ai eu avec Javier Ribalta, c'est pour demander à Marcelino d'analyser l'équipe. Avec des valeurs basées sur la rigueur, l'organisation et le travail, c'est la clé pour construire un effectif. La chose la plus importante, c'est le partage de l'ambition. Le coach a signé un contrat pour deux saisons, c'est un projet qu'on veut construire tous ensemble. Marcelino, tu colles parfaitement à la culture qu'on souhaite mettre dans ce club. Droit au but !"

"Il y a des conversations avec Alexis Sanchez"

Le dossier Alexis Sanchez

"Il faut tenir compte des profils plus adéquats à la méthodologie du coach. Alexis Sanchez a fini son contrat le 30 juin, il y a des conversations. On a beaucoup discuté la première semaine. Toutes les décisions qu'on prendra pendant le mercato, c'est un consensus. On respecte ce qu'Alexis a fait pour nous."

L'inquiétude lié au recrutement

"Je comprends l'inquiétude. On a un groupe de travail qui travaille dur avec beaucoup de conviction. Avec une participation aux barrages, il faut anticiper au mieux. C'est important mais le mercato à ses temps. Nous aussi. Quand on a des objectifs clairs et qui arrivent vite, il cherche à le faire le plus tôt possible."

Vitinha

"Le cas de Vitinha, on pourrait avoir un moment de réflexion. Il a besoin d'un temps adaptation. Vitinha a la pression et on doit faire avec. Ce n'est pas une critique. Le prix de la transaction peut mettre la pression aussi. Un attaquant a besoin de la confiance. Il faudra qu'il s'adapte à la nouvelle méthodologie. On connaît les attentes mais c'est important d'avoir la tête froide. On veut que tout se passe bien."

Le nombre d'arrivées cet été

"On va prendre des risques car on veut donner au coach et aux supporters le meilleur effectif possible. Dire un nombre de recrues maintenant, il faut bien connaître tous les éléments qu'on a à disposition. Il y a différents postes ciblés mais il faut analyser tous les joueurs."

