L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a tenté de justifier son geste à l’encontre de Joao Pedro à la fin du match contre Chelsea (0-3).

Depuis hier soir, on parle beaucoup de la nervosité des Parisiens à la fin de la finale perdue contre Chelsea (0-3). Joao Neves a été expulsé à cinq minutes du coup de sifflet final pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella. Luis Enrique, lui, a saisi la gorge de Joao Pedro, qui était en train de s’embrouiller avec Achraf Hakimi, quelques secondes après que l’arbitre ait sifflé la fin de la partie. Pour son geste, l’entraîneur espagnol risque au moins trois matches de suspension, à condition que la FIFA ouvre un dossier disciplinaire à son encontre. Mais il jure que ses intentions étaient bonnes à la base.

« Je suis stupide… »

Selon Marca, Luis Enrique a dit à un membre de son staff : « Je suis stupide. Il est debout comme ça, il me pousse, je le touche et il se jette… ». Et en conférence de presse, il a expliqué : « Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs pour qu’il n’y ait pas d’autres problèmes. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Il y avait beaucoup de tension, de pression. J’ai vu Maresca bousculer des joueurs, et d’autres le bousculer. Ce sont des situations que nous devrions tous éviter. J’ai donc séparé les joueurs ».

Sa « victime » Joao Pedro, qui en rajouté énormément sur son contact avec Luis Enrique, s’est pour sa part permis de tacler les Parisiens, accusés d’être de mauvais perdants ! « Je suis allé protéger Andrey Santos. J’ai vu que les joueurs l’entouraient. En bon Brésilien, je suis allé protéger mon ami. Il y avait beaucoup de monde et dans tout ce bordel, j’ai été poussé. Cela fait partie du jeu. Mais ils ne savent pas perdre. Maintenant, c’est le moment de célébrer. »