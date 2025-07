Le PSG devra y mettre du sien pour pousser Milan Skriniar vers la sortie…

Poussé vers la sortie par Luis Enrique, Milan Skriniar avait quitté le PSG pour Fenerbahçe cet hiver. Depuis son arrivée en Turquie, l’international slovaque a enchaîné les titularisations, fort de la confiance de José Mourinho, qui souhaite le conserver. C’est aussi la volonté du joueur comme l’avait confirmé son agent dans un entretien à Fanatik.

Le PSG trop gourmand

« Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de retourner à Paris, du moins pas avec cet entraîneur (Luis Enrique, ndlr), avait expliqué Martin Petras dès le mois de mars. Dans son nouveau rôle, Skriniar est devenu l’un des leaders de l’équipe et il a gagné l’amour et le respect de l’entraîneur et des fans. Il se sent très à l’aise en Turquie ». L’avenir de Skriniar devrait donc s’inscrire au sein du club stambouliote mais encore faut-il que les différentes parties trouvent un accord. Or, celui-ci tarde à intervenir. Ce jeudi, Goal révèle que les discussions entre le PSG et Fenerbahçe sont « au point mort ». En précisant : « Paris demande 20 M€ pour son défenseur. Un montant trop élevé pour le club turc, prêt à payer le salaire du joueur (10 M€ net). Aucune offre n’a été faite d’offre. » Pas gagné, donc…

Le coup d’oeil de BUT FC

« 20 M€ pour un indésirable, Paris y va quand même un peu fort. Et devra sans doute revoir ses prétentions à la baisse pour faire partir le Slovaque. »